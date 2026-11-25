Foto de familia tras la presentación del concierto solidario 'Asi canta nuestra tierra en Navidad', espectáculo dirigido por Manuel Marvizón que encabezan Pastora Soler y Pedro el Granaíno - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha presentado este miércoles, 25 de noviembre, en el Teatro Cajasol una nueva edición de 'Así canta nuestra tierra en Navidad', el concierto solidario --enmarcado en 'Los Gozos de Diciembre'-- que se celebrará el 19 de diciembre, a las 20,00 horas, en la Sala Principal del Teatro de la Maestranza.

Dirigido por Manuel Marvizón, el espectáculo tendrá como cabeza de cartel a Pastora Soler, junto a Pedro el Granaíno y María Parrado, y contará con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, el Coro de la Asociación Amigos del Teatro Maestranza, el Coro de Voces Blancas del Colegio Entreolivos, el Coro Entreángeles y la Escuela de Cante de la Fundación Alalá, entidad esta última a la que está destinada la recaudación del concierto solidario.

Fundación Alalá desarrolla un proyecto de inclusión y desarrollo social a través de la educación, la cultura y el arte. Una cita que combina el repertorio navideño con la tradición musical andaluza, en arreglos sinfónicos, y que se consolida como uno de los grandes acontecimientos de la Navidad en Sevilla.

Al frente del espectáculo está Manuel Marvizón, quien ha reconocido sentirse afortunado de contar como cabeza de cartel con "la mejor voz de España". Para Pastora Soler, el concierto es "un reto y un regalo", un momento que "ha llegado justo ahora" y que afronta feliz, "acompañada de grandes artistas y de esta orquesta".

A ella se suma Pedro el Granaíno, para quien acabar el año en el Maestranza de Sevilla es "un verdadero lujo y regalo". El cantaor ha recordado que el flamenco está siempre presente, más aún en las causas solidarias, y ha adelantado que su colaboración con Pastora "removerá por dentro y conmoverá al público".

Desde la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, su director, Francisco Javier Gutiérrez, ha explicado que el reto es servir a todos los estilos y voces del programa y ha recordado que el concierto sirve para ayudar a quienes más lo necesitan: "Eso sí es el verdadero gozo de diciembre".

Por su parte, Emilia Aguilar, directora del Coro de Voces Blancas del Colegio Entreolivos y del Coro Entreángeles, ha destacado el orgullo de participar, junto a las voces de este espectáculo, en una cita ya consolidada en Andalucía.

El carácter solidario del concierto ha estado muy presente en las intervenciones. Desde el Teatro de la Maestranza, María Rodríguez, del área de Patrocinio de la Dirección, ha subrayado el papel de la cultura en la transformación social, por lo que el espectáculo ayudará a muchos niños y niñas, y ha calificado de "auténtico regalo" que ocurra en el escenario del teatro de la ciudad.

Blanca Parejo, presidenta de la Fundación Alalá, ha explicado que, desde la fundación, educan a los alumnos y ayudan a su inclusión social desde la cultura.

Con este concierto, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la cultura, con las tradiciones y con la solidaridad, y vuelve a reunir sobre el escenario del Maestranza a destacadas figuras de la música andaluza en una cita pensada para compartir y ayudar a quienes más lo necesitan, tal como recoge en un comunicado la entidad.