El Quiosco Joven de Córdoba acoge este miércoles el concierto de 'The Donelles'

Cartel del concierto de 'The Donelles'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Quisco Joven del Paseo de la Victoria de la capital cordobesa acoge en la noche este miércoles el concierto de 'The Donelles', una banda sevillana especializada en clásicos 'vintage', que se enmarca en el 'Ciclo Noches en el Quiosco', organizado por la Fundación Cajasol en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento.

Según informa la Fundación Cajasol en una nota, el concierto, que llega tras el de la semana pasada dedicado a la artista británica Adele, será a las 22.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La banda 'The Donelles' está compuesta por tres voces femeninas, piano, bajo y batería, y destaca por su puesta en escena y su repertorio de swing, soul, rock & roll y sonido Motown que abarca desde los años 40 hasta los 70.