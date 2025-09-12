Un total de 18 obras se presentan al I Concurso Internacional Cajasol de Composición para Flamenco Sinfónico

CÓRDOBA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una vez cerrado el plazo de admisión de obras para el I Concurso Internacional Cajasol de Composición para Flamenco Sinfónico, el balance no puede ser más positivo: un total de 18 composiciones han sido recibidas, procedentes de distintos puntos del territorio nacional e internacional.

Según ha informado la institución, ocho de ellas han llegado desde países como Francia, Alemania, Polonia, Irlanda, Canadá y Estados Unidos, algo que confirma la proyección global de este certamen. Las restantes provienen de comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, Murcia y Extremadura, así como de diversas provincias andaluzas, entre ellas Córdoba, Málaga, Granada y Almería.

El jurado que valorará estas composiciones está compuesto por nombres de referencia en el ámbito musical: Carlos Pacheco Torres, reconocido compositor de flamenco sinfónico, ejercerá la presidencia; le acompañan Manuel Ureña Delgado, director del Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco' de Córdoba, y Lucía Moreno Sanz, fundadora y directora de la Orquesta Sinfónica Flamenca (OSFE).

El comité se reunirá a lo largo del mes de septiembre para realizar una primera ronda de valoración, ante más de cuatro horas de música original que explorar y analizar. Posteriormente, una segunda selección determinará las obras finalistas, de entre las cuales se elegirá tanto la obra ganadora como la merecedora del diploma al mejor compositor menor de 35 años.

El fallo del jurado se dará a conocer a comienzos del mes de octubre y la obra premiada será interpretada el día 15 de noviembre en el Teatro Cajasol de Sevilla, en un concierto que incluirá además una muestra de las piezas finalistas. Durante este acto, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, hará entrega del premio, dotado con 6.000 euros, a la persona galardonada.

Con esta iniciativa pionera, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la promoción del flamenco como seña de identidad cultural andaluza, y da un paso más en su apuesta por el talento, la creación contemporánea y la proyección internacional de nuestra música más universal, impulsando además el repertorio de la Orquesta Sinfónica Flamenca, única en el mundo por su carácter y sonoridad.