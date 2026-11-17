Particpantes del 'Ciclo 360°' de la Fundación Unicaja en Cádiz. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja abre la programación de su 'Ciclo 360°' en Cádiz este jueves 19 de noviembre con el encuentro 'Flamenco. Arqueología de lo Jondo', protagonizado por el flamencólogo Antonio Manuel, el cantaor José María Cala y el guitarrista Carlos Llave a las 19 horas en el Centro Fundación Unicaja Cádiz.

Según ha explicado la Fundación Unicaja en una nota, el encuentro propone un recorrido por las raíces del flamenco en un formato que combina divulgación y expresión artística a partir de la obra de Antonio Manuel, que cuenta con fotografías de Mariano Ibáñez y epílogo de Manolo Sanlúcar. La publicación, que ya alcanza su cuarta edición, se ha presentado en universidades, teatros, peñas flamencas, ateneos y festivales de España y otros países.

Asimismo, ha señalado que de la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología el 'Ciclo 360º' abordará asuntos de interés general como la convivencia con la Inteligencia Artificial, la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con un formato dinámico y participativo con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre cómo construir un futuro más consciente y equitativo.

Así, la programación continuará el 15 de diciembre con un encuentro a cargo del cantante Zenet dentro del ciclo 'La música contada', un discofórum a modo de programa de radio, formato creado, dirigido y moderado por el periodista Héctor Márquez, en el que diferentes artistas repasarán su trayectoria vital y profesional a través de una selección de canciones que han marcado su vida. El cantautor y guitarrista español, Javier Rubial, también participará en este ciclo el 11 de marzo.

Por su parte, el 14 de enero será el turno de la arqueóloga Clara Toscano con la charla 'Tarteso: mucho más que un mito', donde abordará los últimos descubrimientos sobre la primera civilización histórica del suroeste de la península ibérica, desarrollada aproximadamente entre los siglos IX a.C. y V a.C.

La neurocientífica Elena Gallardo protagonizará la cita del 22 de abril con la charla 'El poder de regularte: neurociencia práctica para cuidar cuerpo y mente', que invitará a comprender cómo cuidar de la salud mental desde una perspectiva práctica y se explorará cómo influir en el sistema nervioso a través de pequeños cambios en la forma de atender, sentir y movernos.

Por su parte, el 6 de mayo tendrá lugar la cita 'Ciudades que se reescriben. La cultura como motor de transformación urbana' a cargo de la gestora cultural, emprendedora y coordinadora de proyectos creativos, María Tolmos. La charla recorrerá cómo el patrimonio industrial, las industrias creativas y las redes independientes pueden regenerar la ciudad, y qué condiciones hacen que esa transformación genere comunidad, conocimiento y nuevas formas de habitar el entorno.

El ciclo culminará el 26 de mayo con la fundadora y creative chairwoman de la agencia Hellend Elena García y su charla 'El poder del relato. Cultura, creatividad y narrativas que transforman', en la que abordará la creatividad como herramienta de transformación sobre las narrativas que dan sentido a marcas, proyectos y comunidades, y sobre cómo convertir una historia compartida en valor real.