Las artistas Albertina Barceló y Amanda Rubio protagonizan en Almería una nueva cita del ciclo 'ImproVables'

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las artistas Albertina Barceló y Amanda Rubio protagonizarán el próximo 26 de septiembre una nueva cita del ciclo ''ImproVables'' con una propuesta de improvisación de danza contemporánea, voz y espacio sonoro. La sesión tendrá lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Fundación Unicaja impulsa el ciclo 'ImproVables', que celebra este año su segunda edición, como un punto de encuentro y creación de nuevas conexiones entre artistas centrado en la experimentación y la exploración en directo de fórmulas de creación en la música, la danza, el teatro y otras artes en la ciudad de Almería.

Albertina Barceló Albertina Barceló es una multinstrumentista, cantante y beatboxer española. Con una profunda vocación por la educación musical y el teatro, se formó en flauta travesera, dirección coral y música moderna. Amplió sus estudios en gestión de proyectos culturales, promoción musical e improvisación teatral.

Vivió cinco años entre Madagascar y Nepal, donde se dedicó a formar a profesores para integrar la música en los colegios como parte fundamental de la educación básica. Con una vida ligada al escenario, ha participado en numerosos conciertos con su 'loopstation', así como en proyectos artísticos, encuentros de creación, ferias educativas, conciertos didácticos y circuitos musicales por todo el país.

Su actual proyecto, Albertina Merlina, fusiona poesía y música electrónica con visuales generadas en directo. Junto a Malena Merlina, ha participado en algunos de los principales festivales de poesía y performance del país, como Poemátika, Marpoética, Poesía o Barbarie, FAVE o Vociferio.

De otro lado, Amanda Rubio es coreógrafa e intérprete nacida en Almería. Graduada en el Conservatorio Profesional de Almería y en el Grado Superior de Coreografía e Interpretación de danza en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha trabajado como intérprete para numerosas compañías como Siberia/Paloma Muñoz, Lava del Auditorio de Tenerife, Aviaja Dance Company y Roseland Musical.

Asistente de dirección para la compañía Siberia en Barcelona y Aviaja Dance en Copenhague donde ha girado su nuevo proyecto en Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe. En los últimos años ha trabajado como asistente de dirección en encargos para el Ballet de Bern en Suiza, el Tanz Theater de Bielefeld en Alemania y 'Desmontando un elefante', una película de Aitor Echevarría donde ha sido coach de la actriz protagonista Natalia de Molina.

Actualmente trabaja como profesora invitada para el Apdc, Apdib, el Institut del Teatre y como asistente de dirección e intérprete para la compañía Siberia, estrenando 'La Quijá', su nuevo proyecto de gran formato en octubre de 2024 para el Mercat de les Flors y continuando con la Gira en 2025 a nivel internacional.

PRÓXIMAS CITAS

El ciclo 'ImproVables' de Fundación Unicaja continuará el 24 de octubre, con una improvisación protagonizada por la danza, el flamenco, la performance, la música electroacústica y la experimentación sonora de la mano de Mariana Collado y Julián Sanz.

Cerrarán el ciclo el 28 de noviembre Julio Ruiz y Daahoud Salim, que propondrán una improvisación marcada por el baile flamenco y el piano. Todos los encuentros tendrán lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.