Celia Pírez y David Galero. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Unicaja Almería acogerá el próximo viernes, 27 de noviembre, la última sesión del III Ciclo 'ImproVables', que reunirá a la bailarina, intérprete y pedagoga, Celia Pírez y al músico David Galera.

En el encuentro, que tendrá lugar a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo, los dos artistas protagonizarán un diálogo artístico inédito en torno al baile, la interpretación y la música, según ha indicado la Fundación Unicaja en una nota.

Durante aproximadamente 40 minutos improvisarán juntos y en directo ante el público, explorando nuevas fórmulas de creación y las posibilidades que surgen del encuentro entre disciplinas y trayectorias diferentes. Tras la actuación se abrirá una conversación entre los artistas y los asistentes para conocer sus recorridos profesionales y compartir impresiones sobre la experiencia.

El ciclo 'ImproVables' de Fundación Unicaja promueve la creación escénica en Almería al reunir en esta tercera edición a artistas y creadores de reconocido prestigio junto a otros emergentes en esta propuesta singular dentro de la programación cultural de la ciudad.

De abril a noviembre, el centro de la institución se ha convertido en punto de encuentro y creación de nuevas conexiones entre artistas a través de la experimentación y la exploración en directo de fórmulas de creación en la música, la danza, el teatro y otras artes en Almería.

Celia Pírez es bailarina, intérprete y pedagoga de danza con formación en danza clásica y contemporánea. Se gradúa en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila (2020-2024), especializándose en Pedagogía de la Danza Clásica, tras cursar el grado profesional en el CPDA 'Kina Jiménez' (2013-2019).

Actualmente, continúa su formación en el espacio profesional Descalcinha, colaborando con coreógrafos de diversas metodologías. Como intérprete, ha trabajado con Babirusa Danza y con Tamara Cubas (Teatros del Canal) en Ofrenda para el monstruo. Ha participado en el proyecto Detonantes del Museo del Prado y Madrid Juventud. Ha desarrollado obra propia en residencias como Escena 311 y ha formado parte de procesos de creación con la Compañía Nacional de Danza.

David Galera es un músico nacido en Olula del Río en 1998. Inició su formación a los 6 años en la banda de su pueblo. Su evolución artística le llevó a explorar el pop, la electrónica y, especialmente, el beatbox, técnica que le abrió las puertas al funk, soul y jazz.

Su carrera despegó en 2017 en la Big Band de Clasijazz, consolidándose como un músico versátil en agrupaciones como Gata Brass Band y La Causa Swing. En 2021, integró la primera Big Band profesional residente en España, colaborando con leyendas como Arturo Sandoval y Benny Golson.

Además de su faceta como trompetista, destaca su labor pedagógica y creativa con el beatbox, disciplina en la que ha sido premiado y que difunde a través de talleres y conciertos didácticos.