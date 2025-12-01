El Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería acoge un encuentro con el fotógrafo Joan Fontcuberta el 10 de diciembre

Archivo - El artista Joan Fontcuberta, ante el panel introductorio de la exposición 'Háptica'. - UNICAJA - Archivo

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha organizado el 10 de diciembre un encuentro con el fotógrafo Joan Fontcuberta y el comisario de exposiciones Sema D'Acosta en el marco de la exposición 'Háptica', que se celebrará a las 19,00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería.

La muestra podrá visitarse hasta el 22 de febrero en el mismo espacio, en horario de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El artista y el comisario conversarán sobre la exposición, la trayectoria del creador y el estado y el devenir de la fotografía y la imagen actual, entre otros temas. Durante el acto también se ha previsto la presentación del catálogo de la exposición, que estará disponible próximamente en la Librería Virtual de Fundación Unicaja, según ha informado la fundación en una nota.

La exposición 'Háptica. Joan Fontcuberta' ofrece a través de 55 obras una lectura "profunda y reflexiva" sobre el devenir de las imágenes y el arte en la cultura contemporánea, marcada por las pantallas y las redes sociales, "acercando al público la dimensión táctil y material de la imagen a través de fotografías fragmentadas, erosionadas y manipuladas que adquieren un nuevo tipo de presencia más cercana a la pintura y la escultura".

SOBRE JOAN FONTCUBERTA

Durante cinco décadas, Joan Fontcuberta ha desarrollado un trabajo artístico centrado en el campo de la fotografía y ha desplegado además una actividad plural como docente, ensayista, comisario de exposiciones e historiador.

Tanto su producción creativa como su labor de reflexión se sitúa en una perspectiva crítica del lenguaje y se centra en los conflictos entre naturaleza, tecnología, fotografía, memoria y regímenes de verdad, "explorando la condición narrativa y documental de la imagen".

A lo largo de su trayectoria ha realizado exposiciones individuales en centros de referencia como el MoMA de Nueva York, el MIT de Cambridge, el Art Institute de Chicago, el Museum of Fine Arts de Japón, el Australian Center of Photography de Sydney, el Science Museum de Londres, Artium de Vitoria y el Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona, entre otros.

Entre sus reconocimientos figuran el Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres del Ministerio de Cultura de Francia, el Premio Nacional de Cultura en Artes Plásticas de la Generalitat de Catalunya y el Premio Nacional de Fotografía y de Ensayo.