El Centro Fundación Unicaja de Antequera acoge el concierto familiar de swing 'The Christmas Songs'

Publicado 20/12/2018 18:10:16 CET

MÁLAGA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ofrece este viernes en el Centro Fundación Unicaja de Antequera el concierto de 'The Christmas Songs', un espectáculo familiar inspirado en la tradición navideña anglosajona, con entrada libre hasta completar aforo.

El swing es el estilo predominante en el repertorio de 'The Christmas Songs', que repasa los temas clásicos de la Navidad norteamericana, con canciones como 'Jingle Bells', 'We wish you a Merry Christmas', 'Frosty, the Snowman' o 'White Christmas', las cuales son interpretadas con arreglos originales para acercar al público a la esencia de la época en la que nacieron, según ha informado la Fundación Unicaja en una nota de prensa.

Estos villancicos anglosajones o 'Christmas Carols' surgieron en Inglaterra y posteriormente llegaron a los Estados Unidos con los primeros colonos. Allí se convirtieron en grandes clásicos que siguen representando una tradición muy viva aún en la actualidad.

La formación de 'The Christmas Songs' está compuesta por Ana Villalba y Alex Berenguer (voces), Stefano Tomaselli (saxo tenor), Lorena Alcaraz (flauta travesera), Lorenzo Triviño (violín), Fali Martínez (guitarra), Juan Baca (contrabajo) y Nico Huguenin (batería).