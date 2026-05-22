Damaris Cárdenas, del IES Bellavista de Sevilla, ganadora de la XVII Olimpiada Financiera de Edufinet de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del IES Bellavista de Sevilla, Damaris Cárdenas, ha sido el finalista de la XVII Olimpiada Financiera para jóvenes del Proyecto Edufinet de educación financiera, promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja. El certamen ha reunido a participantes de distintos puntos de España, tras un proceso que ha contado con la participación de casi 800 estudiantes, con el apoyo de 46 profesores.

Según ha informado Unicaja en una nota, la final del concurso ha tenido lugar en el Centro Edufinet de Educación Financiera de Málaga y ha contado, un año más, con el apoyo de Funcas Educa. Durante la jornada, los cinco finalistas --procedentes de centros educativos de Almería, Granada, Sevilla y Valladolid-- han defendido ante el jurado las conclusiones de sus trabajos, centrados en la toma de decisiones de inversión en un caso práctico simulado.

Junto a la ganadora, el segundo y el tercer premio han recaído en Inés Segura, del IES Maestro Gallardo de Los Corrales (Sevilla), y Silvia Martín, del Colegio Jesús y María de Valladolid, respectivamente. Además, el jurado ha concedido dos accésits a Alejandra Luque, del Colegio SEK Alborán de El Ejido (Almería), y a Natalia Ortega, del IES Severo Ochoa de Granada.

En cuanto a los premios, el primer clasificado ha recibido un iPhone 16; el segundo, un iPad de 64 GB; y el tercero, un smartwatch Amazfit 4. Asimismo, los profesores y los centros educativos de los alumnos premiados han sido también reconocidos por su implicación en el desarrollo de los trabajos.

Este certamen tiene como objetivo que los jóvenes adquieran conocimientos y habilidades financieras para ganar en autonomía financiera. Durante el presente curso y hasta la fecha, estas jornadas han alcanzado a casi 22.000 estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, procedentes de 40 provincias, 15 comunidades y una ciudad autónoma, a través de 793 sesiones formativas.

CERTAMEN Y COMPOSICIÓN DEL JURADO

En la fase inicial, los participantes debían resolver un caso práctico a través de la plataforma online olimpiadas.edufinet.com, en el que se planteaban distintas alternativas de inversión para un presupuesto determinado, con el objetivo de maximizar su rentabilidad en un horizonte de tres años.

Además, los estudiantes debían elaborar un informe en el que justificaran sus decisiones financieras y responder a diversas cuestiones vinculadas al ejercicio. El proceso se completaba con la participación en el juego de preguntas y respuestas, 'Maxi Bonus', que permitía mejorar la puntuación final hasta en un 15%. En la fase final celebrada este viernes, los alumnos han defendido sus propuestas ante un jurado, que ha destacado tanto la elevada participación como el alto nivel de los trabajos presentados.

Concretamente, este tribunal ha estado integrado por uno de los miembros del Proyecto Edufinet, José Antonio Díaz; el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; la directora de Educación Financiera de Unicaja, Mª Eugenia Martínez-Oña; el gerente de Funcas, Antonio Martín; el director de la sucursal del Banco de España en Málaga, Adolfo Gil; la secretaria general técnica del Colegio de Economistas de Málaga, Isabel Rodríguez, y el director del Instituto Econospérides, Manuel Ángel Fernández.

Asimismo, en representación de las instituciones universitarias que colaboran con Edufinet, han formado parte de este jurado la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), Ana José Cisneros; la profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Málaga, Francisca García y el profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), José Antonio Fernández. Además, en la entrega de premios ha participado también el jugador del Unicaja Baloncesto, Manu Trujillo.

EDUFINET, 20 AÑOS DE TRAYECTORIA

En sus 20 años de trayectoria, el Proyecto Edufinet se ha consolidado como uno de los programas de educación e inclusión financiera pioneros y de referencia en España, como resultado de su compromiso con la sociedad y en el ejercicio de su política de sostenibilidad. Fruto de esta continua labor es su amplia red de colaboración, que engloba a una decena de instituciones y organizaciones empresariales y 18 universidades.