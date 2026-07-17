Edufinet supera los 30.000 beneficiarios de sesiones formativas en el curso 2025-2026

Jornada impartida por el Proyecto Edufinet durante este curso académico. - UNICAJA

Consolida su alcance digital con 220.0000 seguidores MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera referente a nivel nacional, promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha cerrado este curso académico 2025-2026, con más de 30.200 beneficiarios de jornadas formativas tras impartir más de un millar de sesiones en educación financiera y digital.

El programa se dirige a públicos diversos --desde Educación Primaria y Secundaria hasta ciclos formativos, universidad y personas mayores-- con contenidos orientados a la toma de decisiones financieras informadas. En el periodo, Edufinet ha sumado 1.089 horas lectivas impartidas por cerca de 30 ponentes.

Por segmentos, se ha formado a 2.670 alumnos de Primaria y a 22.430 estudiantes de Secundaria y ciclos formativos. Además, cerca de 3.000 personas mayores han participado en más de 120 sesiones específicas, un colectivo en el que el proyecto mantiene un foco sostenido.

En paralelo, Edufinet ha reforzado su alcance digital. A cierre de junio, sus perfiles en redes sociales y plataformas de pódcast alcanzan los 220.000 seguidores y suscriptores, han indicado en un comunicado.

Durante el curso, los contenidos audiovisuales publicados han superado los diez millones de visualizaciones y reproducciones, y los portales web del proyecto han registrado cerca de 165.000 visitas. Por canales, YouTube concentra el mayor volumen de interacción, con más de tres millones de reproducciones y más de 115.000 suscriptores.

Le siguen Facebook (casi tres millones de visualizaciones y 27.560 seguidores) y TikTok (más de 2,2 millones de reproducciones y cerca de 50.000 suscriptores). Instagram supera 1,7 millones de visualizaciones y registra 26.016 seguidores, mientras que LinkedIn y X alcanzan 1.559 y 1.413 seguidores, respectivamente, con 10.862 y 15.355 reproducciones. Las plataformas de pódcast (iVoox y Spotify) acumulan conjuntamente cerca de 16.000 reproducciones.

DOS DÉCADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

Con dos décadas de trayectoria, el Proyecto Edufinet se ha caracterizado por ser uno de los programas de educación e inclusión financiera "pioneros y de referencia en España, como resultado de su compromiso con la sociedad y en el ejercicio de su política de sostenibilidad".

En la actualidad, colabora con 18 universidades y una decena de organizaciones empresariales, con el objetivo de incrementar las competencias y conocimientos en materia económica y financiera de la población.

Durante este tiempo ha desarrollado e impulsado diversas acciones educativas, a través de varias líneas actuación: cursos y jornadas (presenciales y online), publicaciones, así como varios portales de internet, en torno a su web (www.edufinet.com), con información práctica y didáctica sobre el mundo financiero (Edufinext, Edufiemp, Edufitech, Edufiblog, Edufisport, Edufiagro y Edufiacademics).

A ello se suma su labor de divulgación a través de sus perfiles de redes sociales (YouTube, Facebook, X, LinkedIn, Instagram y TikTok) y de plataformas de pódcast (iVoox y Spotify). Además, dispone de dos centros especializados en educación financiera, en Málaga y Salamanca.