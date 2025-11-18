La escritora Anna Caballé participa el miércoles en el ciclo 'Cádiz, libro abierto' en la Fundación Unicaja de Cádiz

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Anna Caballé, Premio Nacional de Historia en 2019, va a ser este miércoles 19 de noviembre la próxima invitada del ciclo 'Cádiz, libro abierto', un encuentro patrocinado por la Fundación Unicaja para poner en valor la Biblioteca Fundación Unicaja de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu.

Caballé hablará sobre la historia de esta particular biblioteca bajo el título 'Las bibliotecas, imagen de un espacio feliz' en un evento que se desarrollará desde las 19,00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, ha indicado la Junta en una nota.

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza el encuentro 'Cádiz, libro abierto', que tendrá sus próximas citas el 3 de diciembre con la antropóloga María Belmonte y el 18 de diciembre con el astrofísico y filósofo Juan Arnau.

La Junta ha explicado que Anna Caballé fue "una lectora voraz desde la infancia" y que en la Universidad de Barcelona se doctoró con la tesis 'La literatura autobiográfica en España'. Posteriormente, fue profesora titular de Literatura Española y responsable de la Unidad de Estudios Biográficos.

Su línea de investigación es el estudio y la divulgación de la escritura autobiográfica en lengua española. Entre 2007 y 2021 fue presidenta de la asociación sobre género y cultura Clásicas y modernas. Especialista en biografías, en 2019 recibió el Premio Nacional de Historia de España por su obra 'Concepción Arenal. La caminante y la sombra'.