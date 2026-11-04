El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja llega a Jerez (Cádiz) del 13 al 22 de noviembre

Domo del espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja en una imagen de archivo. - FUNDACIÓN UNICAJA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja recala en la explanada del recinto ferial de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, del 13 al 22 de noviembre para ofrecer una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360.

La recaudación de las entradas se destinará a la Asociación de Inserción laboral y social EDA, que trabaja desde 2021 en la inserción laboral y social de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social, como ha indicado Fundación Unicaja en una nota.

'Luz y Verso' muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos.

Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido sensorial en el que conviven proyecciones de gran formato de 20 obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática.

De esta forma, obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya, dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

El domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. Así, 'Luz y Verso' permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas.

Todas las obras han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de 'Luz y Verso' con dos espacios: el taller del artista, con una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos; y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con inteligencia artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

'Luz y verso' estará a Jerez de la Frontera del 13 al 22 de noviembre en horario de martes a domingo, en dos pases a las 17,00 horas y las 19,00 horas, con un pase matinal extra a las 12,00 horas el fin de semana.

Además, el último fin de semana los pases serán a las 11,00 horas, 13,00 horas, 17,00 horas y 19,00 horas el sábado 21 de noviembre, y a las 11,00 horas y 13,00 horas el domingo.

Las entradas solidarias se pueden adquirir a un precio de cinco euros en la web wwww.fundacionunicaja.com/luzyverso, siendo la entrada gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años.