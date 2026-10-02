El espectáculo 'Luz y Verso' llega a Huelva para acercar al público cuatro siglos de historia del arte

Espectáculo 'Luz y Verso' en Huelva - UNICAJA

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja llega a la Avenida de Andalucía hasta el 11 de octubre para "ofrecer una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360º".

Así lo ha señalado la Fundación en un comunicado, misma vez que ha reseñado que las entradas, cuya recaudación se destinará a la Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y Trastorno Espectro Autista (AOSA-TEA), que promueve el desarrollo integral de las personas autistas/asperger de la provincia, se pueden conseguir en www.fundacionunicaja.com/luzyverso.

La responsable de la Fundación Unicaja, Rosa Santos; la concejala delegada de Movilidad del Ayuntamiento de Huelva, María de los Milagros Rodríguez y el vicepresidente de la Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y Trastorno Espectro Autista (AOSA-TEA), José Fernández, han asistido al primer pase de esta experiencia sensorial.

'Luz y Verso' muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos.

De esta forma, obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya, dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, "generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional".

El domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. 'Luz y Verso' permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de 'Luz y Verso' con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

'Luz y verso' se podrá disfrutar en Huelva hasta el 11 de octubre en horario de martes a domingo en dos pases a las 18,00 y 20,00 horas, con un pase matinal extra a las 12,00 horas el fin de semana.