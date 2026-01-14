El experto en educación Felipe G. Gil inaugura en Ronda el ciclo de diálogos de la Fundación Unicaja ‘Cultura 360º’ - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja impulsa el ciclo 'Cultura 360º' con el que aborda, de la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología, los grandes desafíos del futuro. El mediador cultural, educador y editor Felipe G. Gil inaugurará el miércoles, 21 de enero, este espacio de reflexión en Ronda con una ponencia sobre la cultura de Internet y la educación mediática en el aula.

La charla, en la que se realizará un recorrido por la experiencia de Proxymo, un programa para adolescentes y profesorado de centros educativos de Andalucía, tendrá lugar a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo, han indicado en un comunicado.

Este espacio de reflexión colectiva sobre cómo construir un futuro más consciente y equitativo tratará asuntos de interés general como la convivencia con la Inteligencia Artificial, la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con la participación de la escritora Sara Mesa, la divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente, el poeta y dramaturgo Álvaro Tato y la bailaora y coreógrafa Rocío Molina.

La programación de 'Cultura 360º' continuará el 24 de febrero con una conferencia de la escritora Sara Mesa en la que ofrecerá una disertación sobre el sentido de escribir hoy.

La bióloga y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente ofrecerá el 21 de marzo la charla 'Biodiversidad. Lecciones de la naturaleza para un futuro sostenible' en la que hablará sobre la crisis de biodiversidad y el cambio climático, el papel de los suelos vivos y los paisajes funcionales, y por qué la agricultura regenerativa es una solución basada en la naturaleza capaz de transformar fincas, comunidades y territorios.

El ciclo continúa el 6 de mayo con el poeta, dramaturgo y actor Álvaro Tato y su charla 'Clásicos vivos a escena' en la que reflexionará a partir de sus experiencias en compañías como Ron Lalá, Ay Teatro o la Compañía Nacional de Teatro Clásico acerca de la vigencia del teatro clásico universal, y reivindicará la urgente necesidad de los grandes clásicos en los tiempos actuales.

'Cultura 360º' culminará el 20 de mayo con la bailaora y coreógrafa Rocío Molina con 'Lo que el cuerpo sabe. Amagos e intenciones de mis formas flamencas'; una conferencia performativa donde la protagonista, Premio Nacional de Danza en 2010 y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2022, propondrá una reflexión viva sobre el cuerpo flamenco como territorio de conocimiento y transmisión.

Todos los encuentros de 'Cultura 360º' se celebrarán a las 19.00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda, calle Sor Ángela de la Cruz, con entrada libre hasta completar aforo.