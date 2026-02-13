Fanny Rubio, XVIII Premio de las Letras Andaluzas 'Elio Antonio de Nebrija'

Imagen de archivo de la escritora, Fanny Rubio. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de Andalucía (ACE-A) ha decidido conceder el XVIII Premio de las Letras Andaluzas 'Elio Antonio de Nebrija' a la escritora jiennense Fanny Rubio.

Según ha señalado en una nota de prensa, la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España reconoce con este premio una "trayectoria ejemplar que aúna excelencia académica, creación literaria de calidad, compromiso con la difusión cultural y una influencia decisiva en el estudio y prestigio de las Letras Españolas, con una proyección que trasciende el ámbito nacional".

De esta manera ha destacado que, en primer lugar, su labor académica como catedrática de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, junto con su experiencia docente en la Universidad de Granada y como maître de conférences en la Universidad de Fez, "evidencia un compromiso continuado con la formación universitaria y la investigación humanística".

"A ello se suma la dirección durante varios años de los cursos de Humanidades de la Universidad Complutense en El Escorial, espacio clave para el diálogo cultural y literario, así como su intensa actividad como conferenciante en universidades europeas, americanas y africanas", ha añadido.

Además, tal y como ha subrayado el comunicado, esta dimensión internacional refuerza su papel como embajadora del pensamiento y la literatura española.

En segundo lugar, su aportación a la creación literaria "resulta especialmente relevante".

Así, Fanny Rubio ha desarrollado una obra narrativa "sólida y reconocible", con novelas como 'El Dios dormido', 'Fuegos de invierno bajo los puentes de Madrid' y la trilogía formada por 'La sal del chocolate', 'La casa del halcón' y 'El hijo del aire', en las que conjuga "memoria, identidad, historia y mirada crítica".

A ello se añade una "trayectoria poética constante y una producción ensayística de gran rigor", con títulos como 'El Quijote en clave de mujer/es' y 'Baeza de Machado', que aportan lecturas "renovadoras del canon literario desde perspectivas contemporáneas y de género".

Asimismo, como estudiosa de la poesía española contemporánea, ha contribuido "de forma decisiva" al conocimiento y difusión de este género mediante artículos especializados y colaboraciones en numerosas obras colectivas, además de una presencia activa en prensa y medios audiovisuales, lo que amplía el alcance social de la cultura literaria.

Finalmente, tanto por su servicio institucional y cultural, especialmente como directora del Instituto Cervantes de Roma (2006-2008), como por el reconocimiento recibido con la Encomienda de Isabel la Católica en 2009, su papel en la proyección internacional de la lengua y la cultura españolas "ha quedado suficientemente subrayado, en sintonía con los valores humanistas y el espíritu que encarna en nuestra historia la figura de Elio Antonio de Nebrija".

La entrega del premio se llevará a cabo en Jaén, durante el próximo mes de octubre, estando prevista la presencia de la autora galardonada, de representantes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Alcaldía y Diputación de Jaén, Fundación Unicaja, así como diferentes autoridades universitarias, locales y provinciales.

Hay que enmarcar que los escritores galardonados en anteriores ediciones han sido Antonio Gala (Córdoba), Manuel Alcántara (Málaga), Pablo García Baena (Córdoba), Rafael Guillén (Granada), Antonio Hernández (Cádiz), Fernando Arrabal (Melilla), Josefina Molina (Córdoba), María Victoria Atencia (Málaga), Pilar Paz Pasamar (Cádiz), Mariluz Escribano (Granada), Rafael Ballesteros (Málaga), Juana Castro (Córdoba), Ángel García López (Cádiz), Julia Uceda (Sevilla), Rosa Romojaro (Cádiz), Antonio Carvajal (Granada) y Antonio Rodríguez Almodóvar (Sevilla).

Así, Fanny Rubio es catedrática emérita de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid y se licenció en Literatura hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en Filología Románica por la Universidad de Granada en 1974.

Además, dirigió el Instituto Cervantes en Roma (2006-2008), ejerció de Maitre de Conference de la Universidad de Fez (1974-1976) y de profesora interina en UNED (1976-1978).

Dirigió también los cursos de verano de Humanidades de la UCM en El Escorial (1989-1992) y destaca su participación continuada como asesora en programas culturales de TVE a partir de 1982 'Tiempo de papel', 'Entrelíneas' y 'Esta es mi tierra'.

Actualmente coordina el volumen de la UCM-Comunidad de Madrid acerca del 'Grupo poético del 27'.

Entre sus novelas, 'La sal del chocolate' (Seix Barral), 'La casa del halcón' (Planeta), 'El dios dormido' (Alfaguara, con reedición en 2023 en Olé Libros, Vuelta de tuerca); entre sus libros de poesía, 'Retracciones' (Endymion), 'Reverso' (Maillot Amarillo), 'Dresde' (Devenir), '25 poemas' (Fundación Málaga); entre sus ensayos, 'Baeza de Machado' (Fundación Lara); entre sus libros de crítica, 'Las revistas poéticas españolas' (Turner), 'La taranta minera' (Huso), 'Poesía española contemporánea en colaboración con José Luis Falcó' (Alhambra).

Entre sus ediciones de libros, 'Hijos de la ira' de Dámaso Alonso o 'Antología de la poesía social' de Leopoldo de Luis.

En los últimos años ha participado en los films acerca de Antonio Machado, Leopoldo de Luís, León Felipe y Gloria Fuertes, repuestos en el programa cultural de TVE 'Imprescindibles'.

Es miembro del Jurado al mejor libro del año de la Fundación Francisco Umbral, miembro del Jurado de los premios 'Tiflos' de la ONCE, miembro de la directiva del Patronato de diferentes Fundaciones internacionales (Ernesto Sabato, Manuel Álvarez Ortega, Fibgar, Fundación Internacional Baltasar Garzón, Fernando Quiñones, etc.) y de la directiva del Círculo de Bellas Artes.

Ha obtenido, entre otros, el Premio de Poesía Joven 'Ciudad de Jaén', el Premio de Poesía de la Universidad Complutense, el premio 'Natural de Jaén' (Universidad de Jaén), reconocimiento en Linares del Lobby europeo de Mujeres, el premio 'Meridiana' de la Junta de Andalucía, el premio 'Memoria y dignidad' en la Comunidad Valenciana, el Premio de Cultura de los Diarios Jaén e Ideal y la 'Encomienda de Isabel la Católica' por su labor internacional en Roma (2009 por el Consejo de Ministros del Gobierno de España).

La Biblioteca de Lupión (Jaén) ha tomado su nombre, así como el IES Fanny Rubio en Linares, además de que una calle de su ciudad lleve su nombre.

PREMIO DE LAS LETRAS ANDALUZAS 'ELIO ANTONIO DE NEBRIJA'

La junta de gobierno de ACE Andalucía decidió establecer, en el año 2009, un premio a nivel andaluz que viniese a reconocer la trayectoria, el desempeño, de casi toda una vida de dedicación al bello arte de las letras, por parte de un escritor andaluz, ceutí o melillense.

Con ello nació el Premio de las Letras Andaluzas 'Elio Antonio de Nebrija', con el fin de poner de relieve la obra general de un autor nacido en Andalucía, Ceuta o Melilla, o que residiera en estos territorios, y que por su trayectoria profesional como escritor, de carácter excepcional, se hubiera hecho acreedor del reconocimiento de los escritores andaluces.

Los candidatos pueden ser propuestos por los propios miembros de ACE-Andalucía, reales academias, ateneos, asociaciones de escritores, asociaciones de críticos literarios, asociaciones de editores o por cualquier organismo público o entidad privada relacionada con las letras andaluzas, siendo la decisión tomada por la junta de gobierno de ACE-Andalucía.

La concesión del Premio de las Letras Andaluzas 'Elio Antonio de Nebrija' está patrocinado por la Fundación Unicaja y carece de dotación económica, haciendo entrega al galardonado, como reconocimiento, de la Medalla de ACE-Andalucía y del título de socio honorario.