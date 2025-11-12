La filósofa Nerea Blanco inaugura el 26 de noviembre el nuevo ciclo de diálogos de Fundación Unicaja de Cádiz

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La filósofa, escritora y divulgadora, Nerea Blanco, va a ser la encargada de inaugurar el 26 de noviembre el nuevo ciclo de diálogos de Fundación Unicaja en Cádiz, denominado 'Cultura 360º', donde se abordarán los grandes desafíos del futuro de la mano de pensadores y divulgadores.

Este espacio de reflexión contará con la participación del escritor y editor, Carlos Taibo; la bióloga y divulgadora científica, Odile Rodríguez de la Fuente; el filósofo y pedagogo, José Antonio Marina; el poeta y dramaturgo, Álvaro Tato, y la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, ha detallado Fundación Unicaja en una nota.

De la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología el ciclo tratará asuntos como la convivencia con la Inteligencia Artificial, la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con un formato dinámico y participativo con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre cómo construir un futuro más consciente y equitativo.

'Cultura 360º' arranca el 26 de noviembre con la filósofa, escritora, divulgadora y creadora de la plataforma 'Filosofers', Nerea Blanco, que ofrecerá la charla 'Filosofía para tiempos de desinformación'. En ella abordará el uso de la filosofía actual e histórica como mecanismo y vehículo para el enjuiciamiento de la realidad actual, marcada por el acceso masivo a la información y a la desinformación fruto de la misma y del mal uso de los medios actuales.

El 15 de enero el escritor y editor, Carlos Taibo, impartirá la charla 'Entre el decrecimiento y el colapso', en la que reflexionará sobre los grandes peligros a los que se enfrenta la economía de nuestros días a nivel global y particular.

La bióloga y divulgadora científica, Odile Rodríguez de la Fuente, ofrecerá el 26 de febrero la charla 'Biodiversidad. Lecciones de la naturaleza para un futuro sostenible', en la que hablará sobre la crisis de biodiversidad y el cambio climático, el papel de los suelos vivos y los paisajes funcionales y por qué la agricultura regenerativa es una solución basada en la naturaleza capaz de transformar fincas, comunidades y territorios.

La programación continuará el 13 de marzo con el filósofo, ensayista y pedagogo, José Antonio Marina, y la charla 'Inteligencia y creatividad', donde expondrá sus estudios sobre la inteligencia y los mecanismos de la creatividad artística, científica, tecnológica y económica.

El 8 de abril, el poeta, dramaturgo y actor, Álvaro Tato, ofrecerá la charla 'Clásicos vivos a escena', en la que reflexionará a partir de sus experiencias en compañías como Ron Lalá, Ay Teatro o la Compañía Nacional de Teatro Clásico acerca de la vigencia del teatro clásico universal, y reivindicará la urgente necesidad de los grandes clásicos en los tiempos actuales.

Cerrará el ciclo el 7 de mayo la bailaora y coreógrafa, Rocío Molina, con 'Lo que el cuerpo sabe. Amagos e intenciones de mis formas flamencas', una conferencia performativa donde la Premio Nacional de Danza en 2010 y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2022 propondrá una reflexión viva sobre el cuerpo flamenco como territorio de conocimiento y transmisión.

Todos los encuentros de 'Cultura 360º' se celebrarán a las 19,00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, con entrada libre hasta completar aforo.