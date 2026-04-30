La fotógrafa Isabel Muñoz y Carlos del Amor clausuran el 5 de mayo en Almería 'El arte de crear' de Fundación Unicaja

Isabel Muñoz y Carlos del Amor, protagonistas del encuentro que clausura en Almería el ciclo 'El arte de crear' de la Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja celebrará el próximo martes, 5 de mayo, en Almería la clausura del ciclo de diálogos 'El arte de crear' con un encuentro entre la fotógrafa Isabel Muñoz y el periodista y escritor Carlos del Amor.

El encuentro tendrá lugar a las 18,30 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, ubicado en el Paseo de Almería número 69, con entrada gratuita hasta completar aforo, según ha informado la entidad en una nota.

La cita forma parte de una iniciativa en la que Carlos del Amor, moderador del ciclo, dialoga con grandes personajes de la cultura, entre ellos cineastas, músicos y artistas plásticos y gráficos, para conocer en profundidad su proceso creativo.

El ciclo plantea cuestiones como de dónde vienen las historias, qué inspira una canción, cómo nace una partitura o cuál es la imagen perfecta, a través de charlas concebidas como una invitación a entrar en el taller mental de algunos de los mejores creadores del país.

Isabel Muñoz ha recorrido el mundo durante más de cuarenta años con su cámara, con la que ha retratado los sentimientos del ser humano en su estado más puro. Su mirada ha captado temas como la dignidad de las tribus primitivas y la violencia en las cárceles, la sensualidad de la danza y la denuncia de la opresión, el éxtasis que acompaña al sufrimiento extremo y el dolor imposible de superar.

Sus últimos trabajos se centran en la investigación sobre los orígenes del ser humano, con un proyecto reciente sobre el arte rupestre paleolítico de las cuevas de Cantabria.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Fotografía en España, el World Press Photo 1999 y 2004, el Premio Bartolomé Ross, el Premio Unicef y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2009, entre otros.

Sus obras forman parte de algunas de las colecciones públicas y privadas más importantes del mundo, entre ellas las del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Foto Colectania de Barcelona, la Maison Européenne de Photographie de París y el Nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York.

CARLOS DEL AMOR

Por su parte, Carlos del Amor es escritor y periodista, y una de las voces más singulares a la hora de narrar el proceso creativo y las emociones que hay detrás de las obras de arte.

Su carrera ha estado ligada a la información cultural, con la cobertura de festivales, exposiciones y grandes galas como los Premios Goya o el Festival de Cannes para los Informativos de RTVE.

Como autor, a través de obras como 'Emocionarte. La doble vida de los cuadros', ensayo galardonado con el Premio Espasa 2023, y 'Retratarte. Cuando cada mirada es una historia', sitúa el arte en el centro de su escritura, con cuadros y retratos como punto de partida para reflexionar sobre la creación, la mirada y la sensibilidad contemporánea.