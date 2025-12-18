Fundación Unicaja abre inscripciones en sus Campus 2026 que ofertan casi 7.000 plazas y estrenan actividades y talleres

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y el responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado, Manuel Dorado, han presentado este jueves la nueva temporada de los Campus. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha presentado hoy la nueva campaña para sus Campus 2026 bajo el lema 'Activa tu modo vacaciONes'. En esta nueva edición, la Fundación oferta cerca de 7.000 plazas para sus siete campamentos: Campus Nieve (Granada), Sabinillas, Baloncesto (Málaga), Náutico (El Puerto de Santa María), Ronda, English Camp y Tech&Play Camp (Ronda).

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y el responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado, Manuel Dorado, han presentado este jueves la nueva temporada de los Campus que potencia el programa de ocio y formativo con nuevas actividades acuáticas y de animación y talleres de Inteligencia Artificial en la segunda edición del Tech&Play Camp.

Además, la Fundación ha realizado una destacada inversión en las instalaciones con la mejora de las zonas acuáticas y del circuito vial de Campus Ronda, la renovación de las zonas deportivas en Campus Sabinillas y de zonas de parque multiaventura de Campus Baloncesto.

Asimismo, la institución mantiene su compromiso con el medio ambiente con la tercera edición de la iniciativa 'Un niñ@, un árbol'. En su apuesta por la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad, se promoverá la plantación de un árbol por cada participante de los Campus para concienciar e involucrar desde la infancia y la juventud en la protección del entorno.

El pasado año gracias a esta iniciativa se plantaron 6.796 árboles en las localidades de Ronda, Alpandeire, Almargen, Cuevas del Becerro, Valle de Abdalajís y Málaga, en esta provincia, y en El Puerto de Santa María en la de Cádiz.

Una temporada más, el desarrollo de los Campus es un destacado promotor del empleo joven en la región al generar una oferta de más de un millar de puestos de trabajo. Para más del 20% de los empleados se trata de su primer empleo.

Además, la celebración de los Campus implica la contratación de medio centenar de empresas proveedoras de servicios del tejido industrial andaluz. Deportes, idiomas, ocio y diversión en Campus Fundación Unicaja Bajo el lema 'Activa tu modo vacaciONes', la campaña de los Campus Fundación Unicaja 2026 presenta la apuesta de la Fundación para el ocio y tiempo libre de los más jóvenes con la gama de campamentos más completa de Andalucía que combinan la práctica deportiva, el aprendizaje de idiomas y el fomento de hábitos saludables.

El Campus Nieve (7-16 años) ofrece un centenar de plazas para disfrutar de una experiencia inolvidable en la granadina estación de Sierra Nevada, donde la nieve se convierte en el escenario ideal para aprender y perfeccionar la práctica del esquí o el snowboard en un único turno que se celebrará del 22 al 26 de febrero.

El Campus Sabinillas (7-16 años) inaugura la temporada de los campamentos estivales de la Fundación ofreciendo siete turnos del 24 de junio al 1 de septiembre. Con una extensión de 90.000 metros cuadrados y capacidad para más de 3.500 jóvenes, es uno de los campamentos más antiguos y grandes de España.

El Campus Ronda (7-16 años) ofrece cinco turnos y se celebrará del 27 de junio al 5 de agosto en la colonia 'Las Delicias'. Ubicado en un entorno natural privilegiado, este campamento combina actividades al aire libre como arboling, tirolina, karts, fútbol, Pádel, quads, etc.. con convivencia a lo largo de los más de 3.000 metros cuadrados de sus instalaciones.

El Campus Baloncesto (6-17 años) en Málaga es un campamento para los amantes del baloncesto, aquellos que se inician en este deporte o que quieren perfeccionar su técnica. Cuenta con un programa en el que participan entrenadores experimentados del Unicaja Baloncesto. Ofrece cuatro turnos del 27 de junio al 25 julio, en los que los asistentes participarán en actividades de ocio paralelas, disfrutarán de sesiones de entrenamiento en la ciudad deportiva del Unicaja y recibirán la visita de jugadores de sus equipos masculino y femenino.

El Campus Náutico (7-16 años) se desarrollará en dos turnos del 25 de julio al 8 de agosto en Coto de la Isleta de El Puerto de Santa María (Cádiz). En este campamento los participantes podrán practicar surf, vela y pádel-surf, y dar paseos en lancha a motor en un entorno de una gran riqueza natural. Además, visitarán la ciudad de Cádiz y disfrutarán otras actividades de ocio.

El English Camp (7-16 años), que se celebrará del 8 al 15 de agosto en 'Las Delicias' de Ronda, ofrece un programa de inmersión lingüística en inglés a través de clases con profesores nativos. En este campamento el aprendizaje en aulas y al aire libre se combina con actividades prácticas, talleres deportivos y convivencia, en un entorno único para mejorar la fluidez en el idioma.

Tech&Play Camp (7-16 años) tendrá lugar entre del 16 al 23 de agosto también en 'Las Delicias' de Ronda, combinando la tecnología, los videojuegos y la creatividad digital con la inmersión lingüística en inglés, sumándole a esto las actividades lúdicas habituales de los campamentos de la Fundación.

Durante todo el verano, en los Campus se llevarán a cabo actividades relacionadas con la animación y el entretenimiento lúdico y deportivo, destacando sus veladas, escape room, silent disco, paintball, rocódromo, pasarelas acuáticas, miniquads, touchball, pickleball, multivoley y pádel smash, entre otras. Entre las novedades de este verano se encuentran actividades y deportes como survival experience, geocaching, simuladores deportivos, talleres medioambientales, aisports o speedminton.

Los interesados pueden realizar la inscripción para los Campus a través de la web www.fundacionunicaja.com/campus y solicitar información a través del número de teléfono 952 876 832 (en horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas) y en el correo electrónico campus@fundacionunicaja.com