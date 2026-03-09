Fundación Unicaja acercará el legado de grandes pintores con un espectáculo que combina arte, poesía y música

El director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y la directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la institución, Cristina Rico, durante la presentación de 'Luz y Verso' - FUNDACIÓN UNICAJA

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja acercará al público el legado de grandes pintores españoles como Velázquez, Goya, Murillo y Sorolla con el espectáculo 'Luz y Verso', un viaje sensorial por más de cuatro siglos de historia del arte que combina pintura, poesía y música en directo dentro de un domo geodésico 360 que recorrerá Andalucía y Ciudad Real.

El proyecto tiene además un cariz solidario ya que la recaudación íntegra de sus entradas se destinará a diferentes entidades sociales. El director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y la directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la institución, Cristina Rico, han sido los encargados de presentar este espectáculo en el Centro Cultural Baños Árabes Palacio de Villardompardo de Jaén, la ciudad en la que se estrenará el próximo viernes 'Luz y verso'.

'Luz y Verso' muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos. Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido inmersivo en el que conviven proyecciones de gran formato de veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática.

De esta forma, obras como 'Las Meninas', de Velázquez; 'El Caballero de la mano en el pecho', de El Greco; o 'La Maja desnuda', de Goya dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

El domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. 'Luz y Verso' permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de 'Luz y Verso' con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con inteligencia artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

El espectáculo podrá disfrutarse del 13 al 22 de marzo en la explanada de El Corte Inglés de Jaén y la recaudación de las entradas en esta primera localidad irá destinada a la Asociación Jaén Proyecto Solidario.

Tras su paso por la capital jiennense continuará su itinerancia por Ciudad Real --del 10 al 19 de abril en la explanada de Puerta de Toledo--, Antequera (Málaga) --del 24 de abril al 3 de mayo en el Parque de la Negrita--, San Fernando (Cádiz) --del 8 al 17 de mayo en la Plaza del Rey--, Granada --del 22 al 31 de mayo en la explanada del Palacio de Congresos-- y Roquetas de Mar (Almería) --del 5 al 14 de junio en el parking del Auditorio Municipal--. A partir del mes de septiembre el domo también visitará Jerez de la Frontera (Cádiz), Huelva, Sevilla, Córdoba, Úbeda (Jaén) y Ronda (Málaga).

'Luz y verso' se puede disfrutar de martes a viernes en dos pases a las 18,00 y 20,00 horas, con un pase matinal extra a las 12,00 horas en el fin de semana. El último domingo en cada ciudad, los pases serán a las 12,00, 17,00 y 19,00 horas.

Las entradas solidarias se puede adquirir a un precio de cinco euros en la web wwww.fundacionunicaja.com/luzyverso. La entrada será gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años.