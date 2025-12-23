Fundación Unicaja apoya 'Torreblanca Verde' para renaturalizar el barrio sevillano y concienciar sobre sostenibilidad

Proyecto 'Torreblanca Verde'. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja respalda el proyecto 'Torreblanca Verde', impulsado por la Asociación Torrenatura, con el objetivo de renaturalizar el entorno urbano del barrio sevillano de Torreblanca y promover la conciencia ciudadana sobre sostenibilidad. Más de 1.000 estudiantes de centros educativos y alrededor de 500 voluntarios del vecindario participan en eco-talleres destinados a recuperar zonas degradadas del barrio.

Según ha informado la fundación en una nota, la responsable de Fundación Unicaja en Sevilla, Sara Rodríguez, ha asistido a la inauguración de uno de los murales creados en el marco de la iniciativa, acompañada por los coordinadores del proyecto, Ana María Gutiérrez y Ángel Luis Álvarez, así como por la junta directiva de la Asociación Torrenatura.

La iniciativa 'Torreblanca Verde, Torreblanca Recicla', seleccionada en la convocatoria extraordinaria de medioambiente del décimo aniversario de la Fundación Unicaja, nace como un proyecto comunitario e intergeneracional que persigue la recuperación de zonas degradadas del barrio, el impulso de la biodiversidad urbana y el fomento de la participación vecinal y escolar a través de actividades lúdicas.

El proyecto contempla la celebración de numerosos eco-talleres de creación de mosaicos, recogida de residuos, reforestación de espacios comunitarios con especies autóctonas, compost y vermicompostera, construcción e instalación de cajas-nido, reciclaje de cajas de frutas y la creación de jardines verticales.

La asociación Torrenatura es una iniciativa de carácter ecológico y social nacida desde el grupo TAR de la Escuela Politécnica de Ingenieros de Sevilla y el Centro Cívico Juan Antonio González Caraballo de Torreblanca en colaboración con las asociaciones y vecinos/as del barrio. Desde el año 2017, pretende contribuir en la mejora del hábitat urbano del barrio de Torreblanca de los Caños de Sevilla, así como mejorar la percepción de sus vecinos y visitantes en relación al medio ambiente.

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad.