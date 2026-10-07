Fundación Unicaja y Calor y Café impulsan la igualdad de oportunidades de más de 1.300 menores en Kenia

Fundación Unicaja y Calor y Café impulsan la educación y la igualdad de oportunidades de más de 1.300 menores en Kenia. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y Calor y Café se han unido para "garantizar el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades de más de 1.300 menores vulnerables en West Pokot", una de las zonas más desfavorecidas de Kenia. El proyecto, seleccionado en la convocatoria de acción social de la entidad, busca mejorar las condiciones educativas y sociales de niños y jóvenes vulnerables de 23 comunidades indígenas.

Según ha informado la Fundación Unicaja en una nota, la iniciativa desarrolla un programa integral de apoyo que incluye el mantenimiento de más de una veintena de centros de educación infantil, el respaldo a comedores escolares, el refuerzo de los recursos y materiales educativos y la concesión de becas que favorezcan la continuidad educativa de estudiantes de secundaria en situación de vulnerabilidad, especialmente entre las niñas y adolescentes, uno de los colectivos más afectados por la exclusión educativa en esta región africana.

Asimismo, el proyecto incorpora actividades de sensibilización y educación para el desarrollo en centros educativos de la provincia de Granada, con el fin de acercar al alumnado la realidad de estas comunidades y promover valores de solidaridad, cooperación internacional y ciudadanía global. Con este apoyo, Fundación Unicaja ha reafirmado su apuesta por proyectos sociales que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, favoreciendo la inclusión, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la educación.

El proyecto de acceso a la educación y la igualdad de oportunidades de la infancia en West Pokot (Kenia) es una de las 36 iniciativas seleccionadas en Andalucía y Ciudad Real por la Fundación Unicaja; 20 de ellos en materia social y 16 medioambientales, dentro de la convocatoria a la que destina más de dos millones de euros.

SOBRE CALOR Y CAFÉ

La Fundación Calor y Café acumula tres décadas de trabajo en la zona y ha ejecutado más de 55 proyectos en West Pokot relacionados con la educación, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la salud. Entre sus objetivos se encuentran la acogida, integración, promoción y reinserción de personas y colectivos en situación de exclusión social, a través de un enfoque basado en el acceso a los derechos humanos, la Agenda 2030 y la equidad de género.