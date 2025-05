Fundación Unicaja celebrará en Cádiz cuatro conferencias sobre al arte pop en Andalucía

Archivo - Exposición 'This is Pop!' en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz

CÁDIZ 14 May.

La Fundación Unicaja ha organizado para los meses de mayo y junio un total de cuatro jornadas en las que se abordará el arte pop en Andalucía, con motivo de la exposición 'This is Pop! 50 años de arte, música y cultura pop' que puede visitarse hasta el 21 de junio en el Centro Cultural de Cádiz.

La conferencia del periodista e investigador Fran G. Matute inicia el próximo miércoles la programación, que incluye charlas y encuentros con el crítico de arte Juan Manuel Bonet y los artistas Pablo Sycet y María Medem, ha indicado Fundación Unicaja en una nota.

Las jornadas, coordinadas y moderadas por Fran G. Matute, dialogarán con los contenidos de la muestra y analizarán la influencia del arte pop en Andalucía de la mano de artistas y expertos.

Así, el periodista e investigador ofrecerá el miércoles 21 de mayo la conferencia 'Sol de Andalucía embotellado. Reflejos del Pop Art en nuestra cultura popular', que ahondará en el proceso de fusión de estéticas entre lo internacional y lo local que ha caracterizado a buena parte de la vanguardia artística andaluza.

Matute es autor de la obra 'Días de Viejo Color. Testimonios de una Andalucía pop (1956-1991)', reconocida como "imprescindible" para los estudios pop en nuestra comunidad y fruto de la muestra itinerante 'Días de Viejo Color. Vestigios de una Andalucía pop (1956-1986'), comisariada por él mismo, y con la que se reivindicó el papel de Andalucía en la construcción de la modernidad artística y cultural de España.

El miércoles 28 de mayo será el turno del artista visual Pablo Sycet, que ofrecerá una charla bajo el título 'La movida vista desde el sur (a través de los ojos de la Fundación Olontia)'. Aquí, repasará la obra de los artistas andaluces expatriados influidos por el pop, representados por los fondos de la Fundación Olontia, dirigida por Sycet.

Pintor, diseñador, letrista y comisario de exposiciones, la figura de Pablo Sycet se erige como "imprescindible" para entender el éxodo de talentos que se vivió en Andalucía durante el franquismo, luego caldo de cultivo de la célebre "movida".

La programación continuará el 4 de junio con la charla 'Primeras recepciones críticas del arte pop (y alrededores) en Andalucía: la aventura de El Correo de las Artes', a cargo del crítico de arte Juan Manuel Bonet, que versará sobre su trayectoria como colaborador y crítico en El Correo de Andalucía.

El ex director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y del Instituto Cervantes es uno de los críticos de arte más importantes del país.

El ciclo de jornadas se clausura el 13 de junio con el encuentro 'Todo es de color. Flamenco y psicodelia gráfica en la obra de María Medem' con la artista María Medem, en la que el público podrá conocer de primera mano el proceso creativo y la visión artística de la sevillana, influida en gran parte por la cultura popular andaluza, presente en sus historias.

María Medem es una de las grandes figuras emergentes del cómic en España, así como una de las diseñadoras españolas con mayor proyección internacional del momento colaborando habitualmente en medios como The New York Times y The New Yorker.

Todas las ponencias, charlas y encuentros tendrán lugar a las 19,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

DEL ARTE POP BRITÁNICO A NUESTROS DÍAS

La exposición 'This is Pop! 50 años de arte, música y cultura pop' repasa la historia de este movimiento artístico y sus manifestaciones actuales a través de más de sesenta obras de casi una treintena de artistas como Andy Warhol, Banksy, Roy Lichtenstein, Yoshitomo Nara, Jeff Koons, Damien Hirst, Richard Hamilton, Robert Rauschenberg o Eduardo Paolozzi, entre otros.

La muestra, en la que se pueden contemplar dibujos, grabados, esculturas, vídeos y vinilos, analiza las producciones de artistas que llevan trabajando el lenguaje pop desde sus orígenes a nuestros días, con un guiño especial hacia la música.

Así, se pueden ver algunas de las obras más características de Andy Warhol, uno de los máximos exponentes del movimiento pop, como los 'Retratos de Marilyn' o sus famosas latas de 'Sopas Campbell'.

Otras de las piezas más destacadas son los "cómics" de temática bélica de Roy Lichtenstein, el retrato con reminiscencias "manga" visible la pieza 'Into the cloud', de Yoshitomo Nara, las porcelanas de Jeff Koons o los grabados de Richard Hamilton y Peter Blake, pioneros británicos de este movimiento internacional. En clave nacional, hay piezas de Eduardo Arroyo, Okuda o Equipo Crónica.