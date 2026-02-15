Fundación Unicaja entrega cheques solidarios a cuatro asociaciones en el partido de baloncesto de Unicaja y Real Madrid

Imagen de este domingo de la entrega de cheques solidarios por la Fundación Unicaja en el descanso del partido de baloncesto entre Unicaja y Real Madrid. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha entregado este domingo sus cheques solidarios para los proyectos sociales de cuatro asociaciones durante el partido que ha enfrentado a Unicaja Baloncesto y al Real Madrid en el Palacio de los Deportes 'José María Martín Carpena'.

La entrega de los cheques se ha hecho en el descanso del partido dedicado a la Fundación Unicaja, propietaria del equipo de baloncesto.

Las entidades beneficiarias han sido Autismo Málaga, la Asociación Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados (Amfremar), la Asociación en Pro de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Antequera y Comarca (ADIPA) y la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM), según una nota de la fundación de la entidad financiera.

El presidente de la Fundación Unicaja, José M.Domínguez y la responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, han entregado estos cheques al presidente de Autismo Málaga, José Reyes; al presidente de Amfremar, Fernando Gutiérrez; al presidente de ADIPA, Mariano Mir, y a la coordinadora de APAM, Esther Portillo.

Además de esta acción se han instalado stands informativos sobre los Campus Fundación Unicaja y el Club de Voluntarios en los que las familias han podido inscribir a menores con edades entre 7 y 16 años en un sorteo para participar en un juego durante el descanso y ganar una plaza en el Campus Baloncesto de este año. El ganador ha sido Beltrán Moral.

INICIATIVAS QUE CAMBIAN VIDAS

Autismo Málaga destinará el donativo a la reforma integral de su centro de valoración y atención social en TEA para transformarlo en un espacio multifuncional que ofrezca atención, diagnóstico, valoración y formación a familias y personas con TEA, así como formación a voluntarios y profesionales.

Este donativo también servirá como refuerzo al 'Comedor San José' de Amfremar, que atiende a personas mayores en situación de vulnerabilidad para combatir la soledad no deseada en la zona este de Málaga.

Esta iniciativa ofrece acompañamiento integral a mayores de 65 años a través de un enfoque preventivo y transformador, basado en la participación ciudadana y la promoción de prácticas que fomenten el envejecimiento activo y poniendo en el centro la seguridad alimentaria.

ADIPA destinará el donativo a su proyecto de dinamización de actividades para personas con discapacidad intelectual en Antequera, que pone el foco en la sociabilización de este colectivo como eje central de su atención.

El donativo servirá también para respaldar el proyecto 'Latidos saludables en el corazón de la Axarquía' de APAM, que busca mejorar la calidad de vida de pacientes cardiovasculares en la Serranía de Ronda a través de la prevención, el autocuidado, el acceso a servicios sanitarios y el apoyo emocional.