Fundación Unicaja entrega más de 200 juguetes nuevos para menores de familias vulnerables en Sevilla

Entrega de juguetes de la Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha hecho entrega de más de 200 juguetes nuevos para menores de familias vulnerables sevillanas, reunidos a través de su campaña navideña de donación y recogida. La Fundación ha adquirido la mayor parte de estos juguetes con la colaboración de El Corte Inglés.

A éstos se han sumado los que ha donado la ciudadanía durante la recogida solidaria en su centro cultural, según una nota remitida por la entidad. Las asociaciones Cruz Roja Sevilla, Avance Desarrollo y Empleo (ADE), Fundación Prodean y Fundación Sevilla Acoge son las encargadas de repartir los juguetes este año.

En el acto de entrega ha participado la representante de Fundación Unicaja en Sevilla, Sara Rodríguez; la responsable de Juventud de Cruz Roja Sevilla, María Soto; la coordinadora de los Proyectos de Acción Social de ADE, Paloma Blasco; la directora de Fundación Prodean, María García, y la mediadora intercultural de la Fundación Sevilla Acoge, Latifa Salmoun.

Además de en la provincia de Sevilla, la Fundación ha entregado juguetes nuevos a entidades de Málaga, Almería, Cádiz y Ronda con el objetivo de que más de 1.400 menores en riesgo de exclusión social puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos.

En cuanto a las asociaciones que contribuyen "a una sociedad mejor", han recordado que Cruz Roja atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural.

Fundación Prodean tiene como objetivo la construcción de una cultura solidaria al servicio de las personas a través de acciones que buscan mejorar el desarrollo integral de cada individuo; sensibilizar a la ciudadanía en inquietudes sociales; promocionar el voluntariado; y convocar al mayor número de personas en torno a proyectos de carácter asistencial.

La Asociación ADE (Avance, Desarrollo y Empleo) trabaja para la promoción de las personas que viven en situación de riesgo o exclusión social en los ámbitos de salud, formación, empleo, vivienda e innovación, preferentemente en las zonas desfavorecidas, intentando responder de forma integral y multidisciplinar a las necesidades de los colectivos más vulnerables a través de acciones que impulsen el desarrollo económico en zonas de transformación en Sevilla.

Fundación Acoge Sevilla nació en 1985 para apoyar a la población migrante a integrarse en la sociedad. Trabaja por un modelo social en el que las libertades, derechos y valores sean reconocidos, garantizados e impulsados para todas las personas, y actúa sobre las causas y consecuencias de las migraciones forzosas.