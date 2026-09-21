Fundación Unicaja exhibe en Málaga las obras seleccionadas y premiadas de la 26 edición de su Premio de Artesanía. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja exhibe en Málaga las obras seleccionadas y premiadas de la XXVI edición del Premio Fundación Unicaja de Artesanía.

La muestra, que puede visitarse hasta el 15 de noviembre en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, reúne un total de 30 piezas en seis disciplinas diferentes --cerámica, cuero, forja, talla en madera, tapices y textiles y orfebrería y joyería-- que han tomado parte en este prestigioso certamen, consolidado como una de las citas de referencia para el sector artesanal en España.

Así, según han informado en un comunicado, se pueden contemplar los trabajos galardonados este año de Alfonso Hidalgo Góngora y Laura Hidalgo Cruz por 'Cruce de culturas' (categoría Cerámica), José Antonio Pereira por 'Soledad' (categoría Cuero), Francisco Garrido por 'Las alas del renacimiento que miran al sur' (categoría Forja) y Juan Manuel Molina por 'Con razón' (categoría Talla en madera).

También de Ilia Mitxelena por 'Velut umbra' (categoría Orfebrería y joyería) y Laura Siles por 'Iruten Har Nuzu. El ritual y el tejido, el canto y la reunión' (categoría Tapices y textiles). Además, están presentes las obras 'O Ser Dela', de Pablo Rodríguez y 'Rosetón gótico' de Juan Carlos García, premios especiales Fundación Unicaja Jaén y Premio Jaén --vinculado a creadores nacidos o residentes en la provincia de Jaén-- de esta edición.

Con casi cuatro décadas de trayectoria desde su creación en 1987, el Premio Fundación Unicaja de Artesanía se ha convertido en una plataforma "de impulso, reconocimiento y difusión de la creación artesanal", han destacado.

A lo largo de sus veintiséis ediciones, el certamen ha contribuido a preservar oficios tradicionales y a poner en valor el trabajo de los artesanos, consolidando además un espacio de encuentro entre tradición e innovación.

El Premio Fundación Unicaja de Artesanía, dotado con 22.000 euros repartidos en las diferentes modalidades, se celebró por primera vez en 1987 y responde al interés de la institución por incentivar la producción artística y la tradición artesanal dentro su ámbito de actuación.

El certamen se ha convertido en una cita ineludible para el mundo de la artesanía, en todos sus ámbitos y lenguajes, "acercando además la cultura y la artesanía al gran público a través de la organización e itinerancia por sus espacios culturales de exposiciones ligadas al premio", han señalado.

La exposición 'XXVI Premio Fundación Unicaja de Artesanía' se puede visitar hasta el 15 de noviembre en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga capital (Plaza Enrique García-Herrera, 1) de lunes a sábados de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas. Los domingos y festivos es de 10,00 a 14,00 horas.