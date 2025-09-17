Fundación Unicaja expone en Sevilla las obras de su XV Certamen de Artes Plásticas

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja expone en Sevilla las obras del XV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, una de las más prestigiosas convocatorias de compra en el ámbito de las artes plásticas contemporáneas. Tras su paso por el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda y los centros culturales de Almería y Antequera, la muestra de arte del certamen recala desde este miércoles y hasta el día 1 de febrero de 2026 en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla.

La exposición contiene seis de las obras adquiridas en el XV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, que pasan a formar parte de la Colección de Arte Fundación Unicaja, y otros 19 trabajos seleccionados, de las más diversas técnicas y tendencias. La celebración del Certamen de Artes Plásticas se enmarca en el compromiso de la citada fundación con el arte contemporáneo, así como con la promoción y divulgación de contenidos culturales de calidad, organizando y colaborando con distintas muestras en todo su ámbito de actuación, como destaca la entidad en un comunidado.

Las obras que ya forman parte de la colección de la institución y que están presentes en esta muestra tienen la firma de Alicia Framis ('Huelga secreta, Tate - Serie Secret strikes y Huelgas secretas', 2005), Andrea Gómez Galayo ('Cleopatra', 2022), Abigail Lascoz ('Clickbait', 2021), Nacho Martín Silva ('La magia y los jueces', 2023), Belén Rodríguez ('Western beautiful disorder', 2021) y Laura Vinós ('Watching my Friends eat my friends ruined my apetite', 2023).

Los otros trabajos seleccionados que son mostrados en esta exposición pertenecen a los artistas Arturo Comas, Álvaro Albadalejo, Alegría y Piñero, Juan Baraja, Laura Fernández Gibellini, Paloma Gámez, Noelia García Bandera, Guillermo Pfaff, Timsam Harding, Irene Infantes, Jorge Isla, Gloria Martín, Federico Miró, Lois Patiño, Paloma Polo, Fernando Renes, Miguel Trillo, Luis Vassallo y Santiago Ydáñez.

En este sentido, un total de 750 trabajos de 320 artistas procedentes de más de 20 países como Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Francia, Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Suiza, Tayikistán, Turquía o Venezuela han participado en esta edición, que ha contado con una bolsa de compra de 75.000 euros para la adquisición de las obras, lo que supone un incremento con respecto a ediciones anteriores.

Asimismo, este certamen supone un impulso a las carreras de creadores noveles al brindarles oportunidades en el sector profesional para la difusión de su trabajo. La exposición 'XV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas' puede visitarse de lunes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y los domingos y festivos de 10 a 14 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla (Avenida de la Palmera, 45).

MÁS DE 14.000 OBRAS EN UN CUARTO DE SIGLO

El Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas nació en 1995 con el objetivo de impulsar la producción de las diferentes facetas creativas del arte actual. A lo largo de estos 27 años se han presentado a él más de 14.000 obras, de las que se han adquirido un total de 153 de 139 artistas.

Entre los artistas premiados figuran nombres de relevancia como Julio Pardo, Alberto García-Alix, Chema Lumbreras, Pilar Albarracín, Elena Asins, Joaquín Ivars o Francisco Peinado. Todos ellos presentes, a través de este certamen, en los fondos artísticos de la institución.