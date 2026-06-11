Fundación Unicaja y Fundación Cudeca impulsan el programa de cuidados paliativos pediátricos Moving-Pal. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y la Fundación Cudeca se han unido para impulsar el programa de cuidados paliativos pediátricos 'Moving-Pal: movimiento y vida en cada paso' para mejorar la calidad de vida de menores y adolescentes con enfermedades que amenazan o limitan su vida a través sesiones de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y terapia asistida con animales.

Según ha informado Fundación Unicaja en una nota, la responsable de Investigación y Solidaridad, Ana Cabrera, y la gerente y directora médica de Cudeca, Marisa Martín, han visitado la Unidad de Día Pediátrica en la que se llevan a cabo diferentes intervenciones terapéuticas enfocadas a preservar la autonomía, el bienestar físico y la capacidad de comunicación de los menores y adolescentes. Del total de pacientes, el 83% son no oncológicos, con enfermedades como parálisis cerebral, encefalopatías, malformaciones, entre otras.

El proyecto 'Moving-Pal', que se enmarca dentro del Programa de Unidad de Día Pediátrica que la Fundación Cudeca desarrolla durante todo el año, contempla terapias complementarias como sesiones de fisioterapia para prevenir el deterioro funcional y potenciar la autonomía; de logopedia para mejorar la expresión corporal y favorecer la comunicación funcional; de terapia ocupacional para mantener la autonomía en las actividades básicas de la vida diaria, y terapia asistida con animales, centrada en la mejora del equilibro, la postura y el bienestar emocional.

Asimismo, el programa promueve la participación del voluntariado asistencial del programa pediátrico, así como el acompañamiento y asesoramiento continuado a familias y cuidadores.

RESPALDO CONTINUADO A LA LABOR DE CUDECA

En el marco de la colaboración con Cudeca, Fundación Unicaja continúa respaldando su Unidad de Atención Domiciliaria a través del apoyo a uno de los nueve equipos especializados en cuidados paliativos. Desde octubre del año pasado hasta la actualidad se han atendido a 132 pacientes y se han realizado 511 visitas a domicilio y 2.220 llamadas de seguimiento telefónico.

Igualmente, la Unidad de Atención Domiciliaria busca "aliviar, cuidar y acompañar en el final de la vida, garantizando la mejor calidad de vida posible y el máximo respeto a la dignidad de la persona en este proceso en casa". Además, el modelo de atención integral de Fundación Cudeca ofrece apoyo emocional, social y espiritual tanto a los pacientes como a sus familiares, extendiendo este acompañamiento durante la etapa de duelo.

El respaldo a esta organización, que se remonta al año 2006, se enmarca en las líneas estratégicas prioritarias de la Fundación Unicaja, que tiene como uno de sus objetivos "ayudar a colectivos vulnerables, poniendo especial atención a personas con enfermedades y dolencias graves para contribuir a mejorar su calidad de vida".

Esta colaboración también contribuye al "fortalecimiento de la labor de los voluntarios de Fundación Cudeca, favoreciendo el desarrollo de iniciativas de formación, encuentros de voluntariado y espacios de autocuidado que promueven su bienestar y refuerzan su capacidad de acompañamiento a pacientes y familias".

SOBRE FUNDACIÓN CUDECA

Cudeca es una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer cuidados paliativos profesionales y gratuitos a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas. Su labor va mucho más allá del tratamiento físico ya que también brinda acompañamiento psicológico, social y espiritual a pacientes y familias.

Desde su creación en el año 1992, la Fundación Cudeca ha atendido a más de 23.000 pacientes y a 31.500 familiares. Sus programas incluyen atención domiciliaria, unidad de día, hospitalización y equipos especializados en apoyo psicosocial, pediatría y fisioterapia. Solo en 2025, ofreció cuidados a 2.000 personas y apoyo integral a casi 3.000 familiares.