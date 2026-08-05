Fundación Unicaja, Fycma y Polo de Contenidos Digitales se unen para impulsar sectores estratégicos desde Málaga

Archivo - Un evento en Fycma con participación de Fundación Unicaja. - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y el Polo Nacional de Contenidos Digitales, ambos del Ayuntamiento de Málaga, y Fundación Unicaja han establecido un marco global de colaboración para promover sectores estratégicos, fomentar la innovación y el emprendimiento, impulsar el talento joven, fortalecer la cultura y la educación, y contribuir al desarrollo territorial sostenible.

Así lo han informado en una nota, en la que señalan que esta alianza se articula a través de la participación de Fundación Unicaja en foros profesionales, iniciativas y certámenes organizados por Fycma y el Polo, caso de CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, y Premios Iris Games, en cuyas últimas ediciones ya se ha materializado esta colaboración.

Y también en las próximas convocatorias de Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility; Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo; Leadingirls, y Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Todos ellos se reconocen, en el marco del acuerdo, como espacios de generación de valor social, económico y cultural desde Málaga, han precisado.

La colaboración permitirá reforzar la proyección de contenidos y actividades orientados a la transformación de sectores clave para el desarrollo de Málaga y su entorno. En este sentido, el acuerdo conecta ámbitos como la aplicación de tecnología avanzada al sector cultural y museístico, la transferencia de conocimiento, la innovación urbana, la vivienda, la industria del videojuego y el fomento de vocaciones STEAM entre jóvenes.

Asimismo, pone de relieve la importancia de la cooperación entre instituciones y entidades comprometidas con el territorio para generar nuevas oportunidades de encuentro profesional, divulgación, aprendizaje y conexión entre ecosistemas.

Según han apuntado, Fycma y el Polo Nacional de Contenidos Digitales aportan "su capacidad organizativa y su relación con comunidades especializadas", mientras que Fundación Unicaja suma su trayectoria en el impulso de iniciativas de carácter social, cultural, educativo y de apoyo al emprendimiento.

Con este acuerdo, las tres entidades "refuerzan una línea de trabajo compartida en torno a proyectos que contribuyen al desarrollo socioeconómico de su entorno, favorecen la creación de redes profesionales y refuerzan el posicionamiento de la ciudad como espacio de referencia para la innovación, la cultura, el talento y la generación de conocimiento".

Han destacado que Fycma se ha consolidado como "uno de los organizadores feriales más activos del sur de Europa, especializado en la conceptualización y desarrollo de eventos profesionales vinculados al desarrollo tecnológico, la transformación digital y la generación de conocimiento".

Por su parte, el Polo Nacional de Contenidos Digitales actúa como espacio "de innovación y laboratorio de tendencias especializado en contenidos digitales", caso de videojuegos, producción audiovisual, tecnologías inmersivas y proyectos Deep Tech.