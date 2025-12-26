Fundación Unicaja e IDEA promueven la integración sociolaboral de personas con diversidad con 'Vario Pinto'

Participantes del programa 'Vario Pinto'. - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja e IDEA Servicios Educativos, Culturales y Ambientales promueven la integración sociolaboral de personas con diversidad funcional de Granada a través del programa de educación y participación ambiental 'Vario Pinto'.

Más de 70 usuarios de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional La Boronda (Hospitalarias Fundación Purísima Concepción) y la Asociación y Centro Ocupacional Jabalcón participan en esta iniciativa, seleccionada en la convocatoria extraordinaria con motivo del décimo aniversario de la institución.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha participado junto a Juan Ardoy y Pedro Rosellón de IDEA Servicios Educativos, Culturales y Ambientales en un encuentro celebrado en el Centro de Visitantes Puerto Lobo del Parque Natural Sierra de Huétor con usuarios de centros ocupacionales de Boronda y Jabalcón.

El programa Vario Pinto combina actividades de producción ecológica, sensibilización ambiental y economía social. El objetivo de la iniciativa es la integración sociolaboral de personas con diversidad funcional a través de su implicación en el diseño y creación de productos que fomenten la biodiversidad, la educación y la participación de toda la sociedad.

Así, la iniciativa trabaja en colaboración con estos dos centros de ocupación especial granadinos, cuyos usuarios realizan la creación, por un lado de dos tipos de bombas de semillas diferentes, unas pensadas para restaurar suelos degradados y otras diseñadas para el fomento de insectos polinizadores, y por otro lado, de productos elaborados en madera, gran parte reciclada, como son cajas nidos para aves, refugios para murciélagos, refugios para salamanquesas, hoteles para insectos o composteras.

Los participantes han recibido, no solo, la formación y capacitación necesaria para la creación estos productos, también se les ha ofrecido la sensibilización ambiental necesaria para lograr implicarlos en tareas de comunicación ambiental y en actividades de educación en valores que se están realizando con el resto de la sociedad.

IDEA

IDEA Servicios Educativos, Culturales y Ambientales S.L. se dedica a promover la educación ambiental, la Interpretación del patrimonio y la participación ambiental como herramientas clave para dar respuesta a las demandas ambientales y sociales con el fin de alcanzar el Desarrollo Sostenible de nuestra tierra.

El objetivo de la entidad es divulgar el conocimiento, respeto y conservación del entorno que nos rodea de un modo fácil, asequible y divertido, para lograr actitudes de compromiso con el medio involucrando a los participantes en las acciones que llevan a cabo.

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.