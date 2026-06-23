Fundación Unicaja lanza un museo virtual con más de 200 obras de su Colección de Arte

La responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, presenta en el marco de CM Málaga el museo virtual con más de 200 obras de su Colección de Arte - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja amplía su apuesta cultural con el lanzamiento de un museo virtual que pone a disposición del público más de 200 obras de su Colección de Arte.

La plataforma, disponible en la web museo.fundacionunicaja.com, permite disfrutar de un recorrido por catorce salas con las principales piezas que conforman una de las colecciones artísticas privadas más importantes de Andalucía.

La iniciativa, que se enmarca en la apuesta de la institución por la digitalización y la innovación cultural, ha sido presentada este martes en el marco de CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, por la responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido.

La plataforma, que ha sido desarrollada por Vodafone, permite a los visitantes descubrir cómo evolucionaron las artes plásticas a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, adentrándose en los diferentes géneros, temáticas y técnicas que configuran la colección artística, mostrando, a su vez, a sus principales autores, entre los que se encuentran los pintores José Denis Belgrano, Antonio Muñoz Degrain, Ricardo Verdugo Landi, Simonet Lombardo, Mariano Benlliure, Joaquín Martínez de la Vega, o el escultor Salvador Gutiérrez de León, entre otros.

El Museo Virtual de la Colección de Arte Fundación Unicaja es un espacio artístico y cultural abierto a todos los públicos, ideado para disfrutar, aprender y deleitarse con las principales obras y autores que configuran esta valiosa colección, compuesta por más de 17.000 piezas que abarcan desde el siglo XVI al XXI.

Con las nuevas tecnologías se pone en valor y a disposición del público de una forma accesible e innovadora este importante legado cultural, reforzando su apuesta artística, que la ha situado como una de las principales instituciones programadoras de exposiciones de primer nivel en Andalucía.

Un entorno novedoso y dinámico que nace con vocación de continuidad y ampliación, pudiendo sumar, a las ya presentes, nuevas salas, temáticas o exposiciones temporales.

UN PASEO VIRTUAL POR EL ARTE DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

El recorrido del Museo Virtual se inicia en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio musical y arquitectónico de Andalucía, que alberga un valioso conjunto artístico. Entre sus piezas más destacadas sobresale el lienzo que cubre el techo de la sala de conciertos, La coronación de Dante, obra de Joaquín Martínez de la Vega.

Así, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías, será posible ampliar la obra y ofrecer un análisis detallado de los numerosos personajes que la componen, entre los que se encuentran figuras como Goya, Velázquez, Murillo, Cervantes, Miguel Ángel Buonarroti, Dante Alighieri o el poeta griego Homero.

Cobra especial protagonismo la sala dedicada al pintor José Denis Belgrano, uno de los principales autores del siglo XIX malagueño, que se prodigó en obras de temas costumbristas, mitológicos y orientalistas, entre las que destacan Alegoría de la música o Alegoría del Champagne. El recorrido también permite profundizar en los grandes maestros del siglo XIX, entre los que se encuentran Antonio Muñoz Degrain con la obra 'Canal de Venecia' o Fernando Labrada con 'Retrato de Mujer'.

También se ha dedicado una sala a la religiosidad y las devociones populares, en la que podemos encontrar iconos ortodoxos de una rica policromía, imágenes marianas de gran predicamento como Nuestra Señora de Araceli o la culta visión, más cercana a la pintura histórica que religiosa, ejecutada por Enrique Simonet en Flevit Super Illam.

La pervivencia del espíritu romántico, surgido en el siglo XVIII y consolidado en el XIX, está presente a través de las obras de autores como Francisco Soria Aedo, con 'Manolas y Toreros', o Virgilio Galán con el lienzo 'El Palco'. En el caso de Cádiz, se ha dedicado un espacio a Francisco Hohenleiter, cuyo costumbrismo está presente en los ocho murales que configuran la rica decoración del hoy del salón de actos Unicaja de Cádiz. Entre ellos, destacan las dos obras 'Personajes ante la antigua Catedral de Cádiz' y 'Mariscadores frente al castillo de San Sebastián'.

El museo virtual cuenta con una sala dedicada al paisaje y naturaleza con una selección de piezas, bodegones, naturalezas muertas, floreros antes paisajes cargados de esencias románticas de manos de maestros como Capulino Jáuregui o Blanco Merino. También hay cabida para los personajes populares, con retratos de cenacheros, buhoneros o la figura del marengo del conocido artista Guillermo Gómez Gil, que comparten espacio con el retrato de perfil de una joven andaluza de Santiago Casilari Roldán.

Los cenacheros, manolas, majas, flamencas o mujeres ataviadas con mantones de manila capitalizan la sala dedicada a los carteles como ejemplos del costumbrismo utilizado por autores de la talla de Martinez de la Vega o Enrique Jaraba en los imponentes carteles que anunciaban las grandes fiestas y celebraciones en Andalucía.

Figuras reconocibles y anónimas, aristócratas y populares configuran la sala dedicada al retrato decimonónico, un conjunto donde la clasicidad del retrato de Eugenia de Montijo a cargo de Édouart Viénot, convive con bellas figuras femeninas populares de Soria Aedo como Torera.

El mar fue uno de los géneros pictóricos de mayor resonancia en el siglo XIX. En la sala de puertos y marinas se pueden disfrutar de vistas de puertos, playas, veleros, que fueron objeto de estudio de los grandes maestros del siglo XIX malagueño.

El papel ocupa un lugar muy destacado en la Colección de Arte Fundación Unicaja y también está presente en el recorrido del museo virtual con una sala sobre obra gráfica y artes decorativas. Su versatilidad, economía e inmediatez de ejecución permitieron que multitud de artistas lo utilizaran para realizar propuestas más novedosas, como las escenas marineras de Gartner de la Peña. Una libertad formal que también alcanzó al grabado.

Una de las salas está dedicada a los barros malagueños con presencia de nombres como Salvador Gutiérrez de León o José Cubero, autores de los afamados barros decimonónicos malagueños, figurillas de barro cocido de gran calidad que adquieren la categoría de artísticas gracias a la policromía individual a pincel, precursoras de los actuales souvenirs.

La última de las salas, Mitología e historia, profundiza en las pinturas ubicadas en el techo del Salón de Actos de Unicaja en la Acera de la Marina, atribuidas a Bernardo Ferrándiz y Bádenes realizadas entre 1870 y 1885, en las cuales se representan mediante escenas de inspiración mitológica diversas escenas olímpicas o las alegorías de las cuatro estaciones.

APUESTA CULTURAL

La Colección de Arte de la Fundación está formada por más de 17.000 obras repartidas en cinco grandes fondos: una colección principal, atesorada a través de casi 150 años de historia, y compuesta esencialmente por fondos pictóricos, escultóricos y gráficos, la dedicada a los fondos más contemporáneos y actuales de la entidad, una relevante colección fotográfica, las piezas del Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga, y las del Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda. Cronológicamente, estas obras abarcan desde el siglo XVI al XXI.

Con el lanzamiento del Museo Virtual, se amplía y refuerza oferta cultural de la institución, que cuenta con centros culturales propios en Málaga, Sevilla, Cádiz. Almería, Antequera y Ronda para desarrollar su programación de actividades propias y en colaboración.

Junto a estos espacios, la institución también dirige y gestiona la Sala Fundación Unicaja María Cristina y dos museos propios: el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda y el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga. Además, está prevista la apertura en otoño de una nueva sede y centro sociocultural en Granada.