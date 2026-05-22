Fundación Unicaja lleva a Granada 'Luz y Verso', un viaje sensorial por la historia del arte español

Presentación del espectáculo 'Luz y Verso' en Granada. - ÁLEX CÁMARA / FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja llega a la Explanada del Palacio de Congresos de Granada hasta el 31 de mayo para ofrecer una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360º.

La recaudación de las entradas se destinará a la asociación Almanjáyar en Familia (ALFA), dedicada a impulsar valores de comunidad, educación e inclusión en el barrio granadino, se pueden conseguir en la web 'www.fundacionunicaja.com/luzyverso', según ha detallado la Fundación en una nota.

La directora de División de Actividades de Fundación Unicaja, Cristina Rico; el concejal de Contratación, Patrimonio y Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Granada, Raúl Fernández, y el presidente de Almanjáyar en Familia (ALFA), Juan Carlos Carrión, han asistido al primer pase de esta experiencia sensorial.

'Luz y Verso' reinterpreta el legado pictórico español mediante una propuesta cultural inmersiva, contemporánea y accesible. La experiencia se desarrolla en el interior de un domo geodésico, donde el espectador ocupa el centro de un recorrido multisensorial que combina proyecciones de gran formato de veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo interpretada por un cuarteto de cuerda, poesía y una cuidada ambientación aromática.

De esta forma, obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya, dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo. La selección de piezas ha sido realizada con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el desarrollo del proyecto.

El domo cuenta con un auditorio con capacidad para 100 personas, con una disposición interior en gradas circulares concebida para favorecer una experiencia de contemplación total.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de 'Luz y Verso' con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

'Luz y verso' se podrá disfrutar en Granada hasta el 31 de mayo en la Explanada del Palacio de Congresos en horario de martes a domingo en dos pases a las 18,00 y 20,00 horas, con un pase matinal extra a las 12:00 horas el fin de semana. El último domingo, los pases serán a las 12,00, 17,00 y 19,00 horas.

Las entradas solidarias se pueden adquirir a un precio de cinco euros en la web 'wwww.fundacionunicaja.com/luzyverso' (entrada gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años).