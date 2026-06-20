Fundación Unicaja y Marenostrum Fuengirola se unen para llevar a jóvenes pacientes oncológicos al concierto de Aitana - MARENOSTRUM FUENGIROLA

MÁLAGA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y Marenostrum Fuengirola se han unido para llevar a jóvenes pacientes oncológicos con los que trabaja la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI) al concierto de Aitana, que se celebró este pasado viernes en el recinto fuengiroleño.

Esta actividad se enmarca en la iniciativa solidaria 'Fundación Unicaja Suena', en colaboración con Marenostrum Fuengirola, según han informado desde la fundación.

El objetivo es acercar los conciertos estivales a colectivos vulnerables para que puedan disfrutar de la música en vivo de este ciclo de conciertos, que alcanza ya su undécima edición, han asegurado en una nota.

El viernes 3 de julio será el turno de la Asociación Alhelí de acompañamiento personal y familiar durante el duelo que asistirá al concierto del cantante malagueño Pablo López, han señalado.