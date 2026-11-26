Fundación Unicaja inaugura la exposición con las obras del XVI Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja inaugura la exposición con las obras del XVI Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, una de las más prestigiosas convocatorias de compra en el ámbito de las artes plásticas contemporáneas. El Centro Fundación Unicaja Málaga acoge hasta el 28 de marzo esta muestra con las obras adquiridas y los trabajos seleccionados en esta edición de la convocatoria, que ha batido récord de participación y compra de trabajos.

El director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, y la responsable de Artes Plásticas de la institución, Emilia Garrido, han presentado la muestra de esta convocatoria, a la que se han presentado un total de 953 obras de 398 artistas procedentes de cerca de una veintena de países como Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, Francia, Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Suiza, Tayikistán, Turquía o Venezuela, y que ha contado con una bolsa de compra de 80.000 euros para la adquisición de las obras.

Tras su paso por el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda, la exposición recala en Málaga para mostrar las once obras adquiridas en el XVI Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, que pasan a formar parte de la Colección de Arte Fundación Unicaja, y otros 26 trabajos seleccionados, de las más diversas técnicas y tendencias.

Las obras que ya forman parte de la colección de la institución y que están presentes en esta muestra tienen la firma de Simón Zabell (All Together Now, 2024); Pedro Mora Frutos (Tránsito, 2026); Françoise Vanneraud (Jardín suspendido 3, 2025); José Guerrero (BRG#043, 2020); María Alcaide (Saco I, 2025); Sonia Navarro (Miami I, 2025); Juan del Junco (A brief of European fake crows, 2025); Hodei Herreros (S/T (Guardacantones, 2025), Norberto Gil (Faup VIII, 2023); Eduardo Martín del Pozo (2024_04, 2024) y Julia Llerena (Esta es la edad del hierro en la garganta, 2021).

Los otros trabajos seleccionados que son mostrados en esta exposición pertenecen a los artistas Álvaro Albadalejo, Ángel Alén Martínez, Julio Anaya Cabanding, Andrés Aparicio, Marta Beltrán, José Manuel Cabra de Luna, Pablo Capitán, Natalia Cardoso, Paloma de la Cruz, Almudena Lobera, Gloria Martín, Cristina Mejías, Ramón David Morales, Emilio Pemjean, Mercedes Pimiento, Marina Reina, Fernando Renes, Juan Carlos Robles, Antonio Rojas, Mp & Mp Rosado, Inmaculada Salinas, Julia Santa Olalla, Sandra Val, Miguel Ángel Villarino, Santiago Ydáñez y Jorge Yeregui.

Así, se ofrecen visitas guiadas gratuitas para grupos de entre 20 y 25 personas, de lunes a viernes a las 12,00, 13,00 y 17,30 horas; los sábados a las 11,00, 12,00 y 17,30 horas, y los domingos y festivos a las 11,00 y 12,00 horas. Además, se ofrecerán dos pases en inglés los viernes a las 17,00 horas y los sábados a las 12,30 horas. Las visitas se pueden reservar a través de la web www.fundacionunicaja.com/reservas.

El Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas nació en 1995 con el objetivo de impulsar la producción de las diferentes facetas creativas del arte actual. A lo largo de estas más de tres décadas de trayectoria se han presentado a él más de 14.000 obras, de las que se han adquirido más de 150 obras.

Entre los artistas premiados figuran nombres de relevancia como Julio Pardo, Alberto García-Alix, Chema Lumbreras, Pilar Albarracín, Elena Asins, Joaquín Ivars o Francisco Peinado que están presentes en los fondos artísticos de la institución.

UN VIAJE A LA TRADICIÓN DEL BELÉN NAPOLITANO EN ESPAÑA

Dentro de su programación navideña, Fundación Unicaja presenta además la exposición 'De Nápoles a Málaga. Monumental Belén Napolitano', uno de los belenes privados más grandes e importantes de España compuesto por más de 200 figuras y una monumental arquitectura artesanal.

La propuesta expositiva ofrece un recorrido por la historia y singularidad del belén napolitano, una de las manifestaciones más refinadas y espectaculares de la tradición belenística europea, cuya llegada a España estuvo estrechamente vinculada al reinado de Carlos III, monarca que introdujo esta tradición en la corte española tras su etapa como rey de Nápoles.

El visitante podrá adentrarse en una representación característica del denominado presepe napolitano, una tradición que traslada el nacimiento de Jesús al Nápoles del siglo XVIII, integrando escenas religiosas con episodios de la vida cotidiana, mercados, músicos y personajes populares; destacando entre ellos, en una adaptación a las tierras malagueñas, figuras como las cenachero, el biznaguero, un música de panda de verdiales o la réplica, en miniatura, de una escultura de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga.

La pieza central de la muestra es el monumental belén propiedad de Francisco Pérez, resultado de más de tres décadas de recopilación y trabajo artístico. El conjunto reúne más de 200 figuras humanas, alrededor de medio centenar de animales y una compleja arquitectura de destacados maestros de la tradición belenística napolitana como Dario Caruso, Jusana Hopas, Umberto Trupiano y Ulderico Pinfildi.

Muchas de las piezas han sido adquiridas directamente a destacados artesanos napolitanos contemporáneos, mientras que otras han sido modeladas o adaptadas por el propio coleccionista, responsable también del diseño y confección de todo el vestuario.

La exposición 'XVI Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas' y el belén 'De Nápoles a Málaga. Monumental Belén Napolitano' pueden visitarse de lunes a domingo de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas y los domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas en el Centro Fundación Unicaja Málaga hasta el 10 de enero con entrada gratuita.

ACTIVIDADES EN NAVIDAD

Por otro lado, Fundación Unicaja ha diseñado también una programación especial de actividades en Málaga con propuestas culturales y familiares que combinan música, patrimonio, tradición y creatividad.

La programación arrancará los días 12 y 19 de diciembre en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares con las actuaciones de la Pastoral 'Amigos del Beta' y la Pastoral Santiago de Mijas, que ofrecerán una selección de villancicos y canciones navideñas dentro del ciclo 'Sábados en el MACP'.

Los días 28, 29 y 30 de diciembre tendrán lugar los talleres 'Navidad Creativa' en el que los participantes crearán un belén conjunto que permanecerá expuesto en el museo durante las fiestas navideñas. Hasta el 10 de enero también se podrá disfrutar de un belén histórico del XVIII perteneciente a la colección del museo.

El 17 de diciembre el Centro Fundación Unicaja Málaga acogerá el concierto de Navidad de la Capilla de Música Maestro Iribarren, incluido en el V Ciclo de Música Antigua y de Cámara. La formación ofrecerá un programa monográfico dedicado al compositor Juan Francés de Iribarren con la participación de la soprano María Calvo.

La Sala Fundación Unicaja María Cristina recibe el 12 de diciembre al Quartet Strauss Capelle Vienna que trae la elegancia de la Viena imperial a Málaga. Además, el emblemático escenario celebrará el 19 de diciembre el tradicional concierto navideño del Proyecto Orquestal Promúsica, que interpretará una selección de villancicos, valses, polkas y otras composiciones dentro del ciclo 'Todas las músicas en cuatro cuerdas'. Entradas a la venta en www.unientradas.es.

El 22 de diciembre tendrá lugar el Concierto extraordinario de Navidad organizado por la institución en la Catedral de Málaga. Bajo la dirección musical de Juan Utrera, la Orquesta Barroca L'Accademico Formato, la Coral Carmina Nova y las solistas Guiomar Cantó y Paola Leguizamón interpretarán algunas de las obras sacras de Antonio Vivaldi, entre ellas el Credo, el Magnificat y el Gloria. El recital tendrá lugar a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.