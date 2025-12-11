Fundación Unicaja organiza un concierto a beneficio de Ciudad de los Niños Málaga con Javier Camarena y Carlos Álvarez. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja organiza en Málaga un concierto a beneficio de La Ciudad de los Niños con el tenor Javier Camarena y el barítono Carlos Álvarez. La cita solidaria tendrá lugar el sábado 27 de diciembre a las 19.00 horas y las entradas están a la venta en la taquilla de la sala y en la página web www.unientradas.es. Además, se ha habilitado una Fila 0.

Con el título 'En mi tierra, que es la tuya', el recital benéfico reunirá en el escenario de la Sala Fundación Unicaja María Cristina, junto al tenor mexicano y al barítono malagueño, al pianista de origen cubano y radicado en México Ángel Rodríguez, ha informado desde la fundación en una nota.

Según han indicado, "dos de las voces más admiradas del universo lírico se unen sobre las tablas de esta joya arquitectónica y templo histórico musical" para ofrecer un programa especial, que incluirá un repertorio compuesto por piezas de G. Donizetti, G. Puccini, G. Verdi, L. Delibes, J. Massenet, G. Bizet, S. Gastaldón, J. Fontana, M. Leigh, F.P. Tosti, P.Luna, P. Sorozabal, G. Roig, M. Ortega, A. Manzanero, A. Lara, N.Brodszky, E. Ramírez, J. Del Moral y P. Anka.

La recaudación íntegra del concierto se destinará a la Ciudad de los Niños, entidad que atiende a menores y jóvenes con problemas sociofamiliares, ofreciéndoles un hogar y una formación que posibilite su futura integración laboral y social.

Además de la venta de entradas, se ha habilitado una Fila 0 que permitirá que aquellos que no puedan acudir al concierto tengan la posibilidad de realizar una aportación a la causa: ES57 2103 0201 0400 3000 5090.

El impulso de este concierto solidario se enmarca "en el compromiso social de la Fundación Unicaja por contribuir a causas significativas que construyan una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva".

Según han señalado, Javier Camarena es el especialista en bel canto más destacado de su generación. Elogiado por su timbre cálido, agudos brillantes y coloratura impecable, actúa con regularidad junto a las estrellas más reconocidas en los principales teatros de ópera del mundo.

Camarena inicia la temporada 2025/26 con Les pêcheurs de perles en el Teatro del Maggio Musicale. Más adelante en la temporada presenta L'elisir d'amore en el Gran Teatre del Liceu. El tenor regresa al Festival de Santander en la producción de La flauta mágica de Rolando Villazón y al Teatro Real presentando Romeo y Julieta.

Han destacado la apertura de temporada con un recital en solitario junto a la Antwerp Symphony Orchestra, dirigida por Marcus Merkel. El tenor ha colaborado con directores tan reconocidos como el difunto Claudio Abbado, Marco Armiliato, Maurizio Benini, Bruno Campanella, Giuseppe Finzi, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Evelino Pidò y Franz Welser-Möst.

Camarena ha grabado tres discos en solitario para Sony: Recitales (2014), Serenata (2015) y Javier Camarena canta a Cri Cri (2016). En agosto de 2018 Decca publicó su álbum Contrabandista. En 2004, obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. Al año siguiente, ganó el Premio Juan Oncinas en el Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas y fue invitado a unirse al International Opera Studio de la Ópera de Zúrich. En 2021, fue galardonado en los International Opera Awards como "Cantante Masculino del Año".

Por su parte, el barítono Carlos Álvarez es "uno de los más grandes cantantes españoles de los últimos 35 años", han asegurado desde Fundación Unicaja, recordando actuaciones como Don Cario, Festival de Salzburgo (1998 y 1999), dirigido por L. Maazel (considerado por la crítica internacional mejor Rodrigo del momento).

También han señalado a Otello, Orquesta Sinfónica de Londres (1999), bajo dirección de Sir Colin Davis; Pagliacci, Amsterdam (1999), con R. Chailly; Don Giovanni La Scala (1999) y en Wienna Theatr an der Wien con R. Muti, Don Cario, La Bastille (2002).

Entre sus numerosos reconocimientos se encuentra el Premio a la Labor Cultural, Premio Grammy, Cannes Classical Award, Medalla de Oro de Bellas Artes, Medalla de Oro al Mérito Artístico, Premio Nacional de Música. En 2007 le fue otorgado el prestigioso título de Karnrnersiinger por la Ópera de Viena.

Más recientemente, ha recibido la Medalla de Oro del Teatro del Liceo, Premio al Mejor Intérprete de Ópera por los Premios Campoamor y Crítica Catalana, Mejor cantante en la III Edición Premios Ópera XXI, etcétera.

Álvarez es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga y entre sus múltiples recientes interpretaciones han destacado Rigoletto, Otello, Le Nozze di Figaro, Samson et Dalila, Falstaff, Tosca e 11 Trittico en la Staatsoper de Viena; Giovanna D'Arco o Le Nozze di Figaro en La Scala; Rigoletto en la Arena de Verona; Tosca, D. Giovanni y Rigoletto en el Teatro Regio de Turín; Falstaff, Tosca o Pagliacci en el Teatro Cario Felice de Génova; Simon Boccanegra, y Otello o Rigoletto en la ROH Covent Garden.

También Pagliacci en la Deutsche Oper de Berlín; Gran Teatro del Liceo con Rigoletto, D. Giovanni, Un Ballo in Maschera, Andrea Chenier, Hamlet u Otello; Tosca y Aida en el Teatro Real de Madrid; La Tempestad; Katiuska y La del Manojo de Rosas en La Zarzuela; Otello, La Favorita, Simon Boccanegra, Le Nozze di Fígaro y Aida en Málaga; 11 Trittico en el Palacio Euskalduna de Bilbao con ABAO, etcétera.

En cuanto a Ángel Rodríguez, han indicado que este destacado pianista, origen cubano y radicado en México, comenzó sus estudios musicales a los cinco años. Complementó su formación profesional con los maestros Gonzalo Gutiérrez (piano), Gonzalo Romeu (dirección de orquesta), Enrique Jaso y Kamal Khan (repertorio vocal).

Durante más de siete lustros de carrera ha sido pianista de notables figuras de la lírica internacional como Anna Netrebko, Javier Camarena, Rolando Villazón, Nadine Sierra, Jonathan Tetelman, Pretty Yende, Yusif Eyvazov, Ailyn Pérez, Ramón Vargas, Kate Lindsey, Joseph Calleja, Verónica Villarroel, entre muchos más; en los mejores recintos de Europa, Asia y América.

Ha sido pianista de la Ópera de Cuba y de la Ópera de Bellas Artes en México. Es creador de Vocal Coach México, proyecto dedicado exclusivamente a la voz cantada, donde imparte Master Class de perfeccionamiento lírico, interpretación y estilo vocal; aunado a su labor como recitalista al lado de las grandes estrellas de la ópera, y a su importante faceta como arreglista y orquestador.

En 2023 fue nombrado Doctor Honoris Causa Pater Patriae, en Grado de Orbis Terrarum Multiple, a través de la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria de México.