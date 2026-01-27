Fundación Unicaja patrocina un año más al equipo femenino del Club Ciclista Al-Ándalus - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja renueva su patrocinio al equipo femenino del Club Ciclista Al-Andalus para la temporada 2025/2026. La institución respalda al club deportivo de Cártama (Málaga), único equipo femenino de Andalucía, que representa a la provincia en competiciones nacionales y que cuenta actualmente con 14 ciclistas.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha mantenido un encuentro con el presidente del Club Ciclista Al-Ándalus, José Miguel Peña, y el equipo de ciclistas.

Este respaldo responde al compromiso que la institución mantiene con el deporte, tanto a nivel de élite como de base, dentro de su filosofía de promoción de valores esenciales para la ciudadanía como son el espíritu de superación, el esfuerzo, el trabajo en equipo y, muy especialmente, un estilo de vida saludable, han señalado en un comunicado.

La trayectoria de apoyo ininterrumpido al deporte andaluz por parte de Fundación Unicaja supera ya los 45 años. El respaldo de la institución se extiende a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el baloncesto, el atletismo, el waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica, entre otras.

CLUB CICLISTA AL-ÁNDALUS

El Club Ciclista Al-Andalus se fundó hace 15 años y actualmente es el club más grande de Andalucía con más de 435 socios y más de 200 licencias federativas. Hace cinco años, el club dio un paso al frente en la lucha por la igualdad en el deporte creando el único equipo femenino de carretera a nivel andaluz.

Además, cuenta con una escuela de ciclismo según la Federación Andaluza de Ciclismo con cerca de 40 participantes para involucrar a los más jóvenes en la práctica deportiva y la naturaleza. Entre sus eventos más destacados se encuentra el Al-Andalus Bike Challenge, en el que participan ciclistas de toda España.