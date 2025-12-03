Fundación Unicaja pone en marcha una campaña de recogida de juguetes en Ronda (Málaga)

Fundación Unicaja pone en marcha una campaña de recogida de juguetes en Ronda - FUNDACIÓN

RONDA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Fundación Unicaja lanza una campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables en Ronda (Málaga) a beneficio de las asociaciones Cruz Roja, El buen samaritano y Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado.

La iniciativa se desarrolla hasta el 23 de diciembre en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado, han indicado en un comunicado. Asimismo, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. Cada niño y cada niña recibirá su regalo de Navidad y además cada asociación recibirá un lote de juegos de mesa y libros para su sede.

Esta iniciativa, que se desarrollará también en los centros culturales de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla, permitirá que cerca de 1.500 menores en riesgo de exclusión social en Andalucía puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos. Por cada juguete donado, las personas que colaboren con esta recogida solidaria recibirán un obsequio por parte de la Fundación Unicaja.

Las personas interesadas pueden depositar su juguete en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado, en la plaza del Gigante, en horario de lunes a domingos de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, festivos de 10.00 a 14.00 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género.

La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

ASOCIACIONES

Esta recogida y donación solidaria de juguetes está destinada a familias vulnerables atendidas por Cruz Roja, El buen samaritano y la Asociación Parroquial Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado.

Así, Cruz Roja atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural. Entre los grupos de especial riesgo, ofrece ayuda a personas mayores, dependientes y cuidadoras; mujeres en dificultad social, personas con diversidad funcional; personas migrantes y refugiadas y la infancia.

El buen samaritano trabaja para mejorar la situación de familias de Ronda y la comarca en riesgo de exclusión social a través de un economato social con precios reducidos para la adquisición de artículos de alimentación e higiene de primera necesidad.

La Asociación Parroquial Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado tiene como objetivo reducir las desigualdades sociales y contribuir al bienestar de las familias más vulnerables del Barrio Padre Jesús en Ronda.