Fundación Unicaja programa un centenar de actividades gratuitas en su nueva sede de Granada - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja programa más de un centenar de actividades gratuitas en su nueva sede de Granada, entre las que se incluyen exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, encuentros con pensadores y divulgadores, y talleres creativos, sociales y medioambientales para todos los públicos.

La artista Soleá Morente abre la temporada de artes escénicas con un concierto este 2 de octubre, con reserva de entradas ya completa. La artista, nacida en Madrid pero con profundas raíces familiares en el barrio del Albaicín de Granada, protagoniza un recital marcado por la voz y el acompañamiento de guitarra con algunos de sus temas más conocidos.

Fundación Unicaja refuerza su presencia en Granada con la apertura de su nueva sede en el histórico edificio Rey Soler. La institución ha destinado más de tres millones de euros a rehabilitar el céntrico inmueble cedido por el Ayuntamiento.

Desde su apertura el 17 de septiembre, más de 2.000 personas han pasado ya por el histórico espacio y han disfrutado de la exposición inaugural 'La sombra de Goya en el Museo Lázaro Galdiano'.

Y más de 1.500 personas han disfrutado de la experiencia inmersiva 'Los sentidos de Andalucía', otro de los grandes atractivos del espacio dentro de su programación gratuita, a la que la institución destina un presupuesto anual de dos millones de euros.

ENCUENTROS SOBRE ACTUALIDAD, MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

El ciclo de conferencias y diálogos con pensadores y divulgadores 'Ciclo 360' de Fundación Unicaja llega también a Granada para abordar grandes desafíos del futuro. De la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología, abordará asuntos de interés general como la convivencia con la IA, la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con un formato dinámico y participativo para fomentar la reflexión colectiva.

El escritor y editor Carlos Taibo inaugura el ciclo el 13 de octubre con la charla 'Entre el decrecimiento y el colapso' sobre los grandes peligros a los que se enfrenta la economía a nivel global y particular.

El 5 de noviembre el actor Daniel Ibáñez y el músico Cristalino protagonizarán un encuentro moderado por el periodista Héctor Márquez en formato 'La Música Contada', en el que participarán en un discofórum a modo de programa de radio en directo para repaar sus vidas a través de canciones que han marcado su trayectoria.

El 16 de diciembre el poeta, dramaturgo y actor Álvaro Tato, reflexionará a partir de sus experiencias en compañías como Ron Lalá, Ay Teatro o la Compañía Nacional de Teatro Clásico sobre la vigencia del teatro clásico universal.

Todos los encuentros tendrán lugar a las 19,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Fundación Unicaja también pone en marcha el ciclo 'Conversaciones para educar el futuro', protagonizado por Mar Romera, que impartirá las charlas 'Aprender a pensar y vivir en nuestro mundo' y 'Educar hijos fuertes hoy' el 4 de noviembre y 9 de diciembre.

TALLERES CREATIVOS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

El Centro Fundación Unicaja Granada pone también en marcha el ciclo 'Aula Abierta' con talleres creativos gratuitos para todos los públicos. Arranca el 10 de octubre con el taller de historia y arqueología 'Tras los enigmas del pasado. Bajo el suelo de Granada', en el que los participantes reconstruirán la memoria de la ciudad creando su propia columna estratigráfica.

El 17 de octubre tendrá lugar el taller de fotografía 'Cianotipia sobre madera: fotografía que se convierte en objeto' con Rosa Campos, para experimentar con la luz y la materia y crear composiciones botánicas, transparencias y elementos gráficos.

Noviembre arranca con el cuentacuentos 'El grúfalo', 'Las jirafas no pueden bailar', 'Monete busca a su mamá' y 'Dientes bestiales' a cargo de Dulcinea Cuentacuentos, el 7 de noviembre, además de un taller de joyería y orfebrería artesanal impartido por Las Granadas de María el 21 de noviembre.

El 4 de diciembre tendrá lugar un taller de improvisación teatral a cargo de La Tetera Impro, en el que los participantes colaboran entre ellos para construir personajes, escenas y diálogos sobre la marcha.

El 26 de diciembre se celebra un espectáculo de magia a cargo de Magomigue. En el periodo navideño se impartirán talleres de adornos, guirnaldas, escayolas decorativas y casitas luminarias el 30 de diciembre y 4 de enero.

También se harán actividades de acción social destinadas a mayores de 55 años como los talleres de nuevas tecnologías 'Mayores conectados y creativos' los días 6, 13 y 20 de octubre, y los de escritura creativa y envejecimiento activo el 12 de noviembre y 10 de diciembre.

Y el 27 de noviembre llega el taller para familias 'Pijamas para la ilusión y capas de superhéroes' a beneficio de la Fundación Theodora. En materia medioambiental destaca la iniciativa 'EcoGranada: aprender, cuidar, transformar', con talleres de cajas nido para pájaros, experiencias con el agua y compostaje el 24 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre.

CONCIERTOS Y REPRESENTACIONES TEATRALES

Las artes escénicas son grandes protagonistas de la actividad cultural del nuevo espacio que el 31 de octubre, con motivo de la noche de Halloween, ofrece la representación teatral de 'Don Juan Tenorio' a cargo de la compañía granadina Delorian Teatro, en dos pases: a las 18 y las 19.30 horas.

El 14 de noviembre, recital de guitarra 'Entre cuerdas y vías' de Lluís Castañ, y el 19 de diciembre se celebra un concierto de Navidad a cargo de Mariola Cantarero, uno de los máximos exponentes del repertorio belcantista, y el Coro de Pequeñas Voces de la Alhambra, con 40 cantores con edades entre los nueve y 17 años.

La asistencia a los eventos es gratuita previa inscripción en 'www.fundacionunicaja.com/reservas'.

'LA SOMBRA DE GOYA' Y 'LOS SENTIDOS DE ANDALUCÍA'

El Centro Fundación Unicaja Granada abrió sus puertas con la exposición 'La sombra de Goya en el Museo Lázaro Galdiano', que explora la huella del maestro aragonés en el arte español de los siglos XVIII y XIX a través de más de 62 obras entre óleos, dibujos y series completas de estampas.

La muestra se complementa con un programa actividades formado por un ciclo de conferencias, talleres infantiles y visitas guiadas gratuitas. La comisaria de la exposición Begoña Torres inaugura las ponencias el 7 de octubre con 'La sombra de Goya en el Museo Lázaro Galdiano'.

El 15 de octubre llega la charla 'Rosario Weiss y Goya' con el conservador jefe del Museo Lázaro Galdiano Carlos Sánchez. La conservadora jefe del Museo Lázaro Galdiano, Carmen Espinosa, protagoniza la ponencia 'José Lázaro y Goya' el 10 de noviembre. El 17 de noviembre llega la charla 'Goya. La tauromaquia' con Begoña Torres.

Los días 9 y 18 de diciembre, turno de 'Goya, la mirada herida', a cargo de los artistas Ángel Haro y Juan Vida, y 'La moda en tiempos de Goya: el vestido, el comportamiento y la gestualidad' con Sofía Rodríguez, directora del Museo Nacional de Artes Decorativas.

Todas las sesiones serán a las 19 horas con entrada libre hasta completar aforo.

También se llevan a cabo los talleres infantiles 'Descubriendo a Goya: crear, imaginar y contar', para niños de entre 5 y 12 años, los días 18 de octubre, 8 de noviembre, 20 de diciembre y 10 de enero a las 11:00 horas. Y se ofrecen visitas guiadas gratis de lunes a viernes a las 11 y 17 horas; sábados a las 11, 12,30 y 17, y los domingos y festivos a las 10. Ambas actividades se pueden reservar en 'mediacionculturalgranada@fundacionunicaja.com'.

Y, por último, la experiencia de 'Los sentidos de Andalucía' propone un viaje inmersivo por la historia medieval. Permite escuchar, tocar, observar, descubrir y viajar a la vida de la época a través de los sentidos. Se ofrecen pases gratuitos cada media hora y con previa inscripción a través de 'www.fundacionunicaja.com/reservas'.