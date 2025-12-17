Fundación Unicaja, reconocida por CECA por impulsar la investigación del cáncer con la creación de Fundación Citac

La responsable de Solidaridad e Investigación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera, ha recogido el galardón otorgado en reconocimiento al respaldo de la Fundación Citac dedicada al impulso y la promoción de actividades de investigación del cáncer. - FUNDACIÓN UNICAJA

Fundación Unicaja ha sido galardonada en los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2024/2025 en una gala celebrada este miércoles en Madrid. La institución ha recibido el primer premio en la categoría de Obra Social por el impulso a la creación de la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (Citac).

La responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, ha recogido este galardón otorgado en reconocimiento al respaldo de la Fundación Citac, dedicada al impulso y la promoción de actividades de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento en el ámbito de la oncología, con vocación de colaboración nacional e internacional.

Según señalan desde Fundación Unicaja en un comunicado, el objetivo principal de la Fundación Citac es contribuir a disminuir la mortalidad por cáncer en la Unión Europea de cara a 2030, mediante la investigación traslacional que permita una aplicación rápida de los resultados en la prevención, diagnóstico y tratamiento.

Junto a la Fundación Unicaja, forman parte del patronato de la Fundación Citac la Universidad de Málaga; el Ayuntamiento de Málaga; Unicaja Banco; Diputación de Málaga; la Fundación General de la UMA (Fguma); Fundación Kareema; Fundación Sando, Famadesa y Fundación Mecenas Casa Natal Picasso.

PREMIO AL PROYECTO EDUFINET

El Proyecto Edufinet ha recibido el segundo premio en la categoría de Educación Financiera, en la sección de Niños y Jóvenes, gracias a su iniciativa 'Hackathon de educación financiera', en la que participaron alrededor de 130 estudiantes de Bachillerato de centros educativos de las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Huelva.

Impulsada con la colaboración de Funcas Educa en el marco del Día de la Educación Financiera, la jornada perseguía promover la formación financiera de jóvenes, de una forma práctica, lúdica, amena, en un ambiente de participación y colaboración, con el objetivo de estimular el conocimiento y habilidades financieras, el aprendizaje práctico, así como la generación de ideas, la creatividad, la innovación y la cooperación.

Por otra parte, Edufinet también ha merecido el segundo premio, en el apartado de Deporte de Obra Social, por su ciclo de conferencias de 'Educación financiera y deporte', que lleva a cabo a través de su línea temática EdufiSport, donde promueve, desde 2020, acciones específicas de educación financiera orientadas al mundo del deporte.

A través de estas ponencias se pretende acercar la cultura financiera al mundo del deporte, desde una perspectiva tanto profesional como académica, con carácter formativo y divulgativo, para poner en valor la utilidad práctica de la formación en materia de economía para la gestión de la carrera de deportistas y de entidades deportivas.