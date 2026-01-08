La Fundación Unicaja renueva su apoyo al equipo femenino del Club Deportivo Jaén Rugby

Visita a las instalaciones del Club Deportivo Jaén Rugby. - FUNDACIÓN UNICAJA

JAÉN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha renovado su patrocinio al equipo senior femenino del Club Deportivo Jaén Rugby para la temporada 2025-2026, con el que respalda la labor deportiva y formativa el club, que milita en la primera categoría regional de Andalucía y que cuenta con 27 jugadoras.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha visitado las instalaciones de la entidad en el campo de rugby de Las Lagunillas, acompañado por el presidente del Club Deportivo Jaén Rugby, José Carlos Pérez.

El apoyo de Fundación Unicaja al deporte andaluz se extiende a una treintena de disciplinas, como el baloncesto, el atletismo, el waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica, "respaldando a clubes, deportistas y proyectos que generan un impacto positivo en su entorno", según ha informado este jueves en una nota.

El Club Deportivo Jaén Rugby es el principal club de rugby de la provincia de Jaén y uno de los más importantes de Andalucía. Sus orígenes se remontan a 1989, cuando se fundó el Club Atlético Universitario de Jaén (CAU Jaén). Estaba formado en su mayoría por jóvenes universitarios que tenían la inquietud de practicar un deporte minoritario y desconocido en aquel momento en la ciudad.

Actualmente el club cuenta con 300 jugadores y 14 equipos en distintas categorías. Entre sus logros, se encuentran los títulos de Campeón de la Liga Andalucía en la categoría senior masculino (2018) y en las categorías senior femenino 7 (2023) y senior femenino XV (2024), además del título de Campeón de la Liga de División de Honor B (2019).

Por otro lado, es un referente en cuanto a formación de jugadores de categoría base, que participan habitualmente en las convocatorias de las selecciones andaluzas y nacionales, destacando la canterana Lea Ducher, que en la actualidad es jugadora habitual de la selección española femenina senior, y Laura Jimenez, convocada con España M20.