Fundación Unicaja repasa la trayectoria de Guillermo Pérez Villalta en ‘El Laboratorio Infinito' en Cádiz

Presentación de la exposición 'Guillermo Pérez Villalta. El laboratorio infinito' en Cádiz. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha presenta su nueva exposición en Cádiz titulada 'Guillermo Pérez Villalta. El laboratorio infinito', que propone una aproximación singular a la trayectoria de uno de los artistas más relevantes del arte español contemporáneo.

Según ha indicado Fundación Unicaja en una nota, la muestra pone el foco en los procesos creativos que han definido la producción del creador tarifeño a lo largo de más de cinco décadas a través de un recorrido por más de 50 obras entre pinturas, esculturas, dibujos y mobiliario o joyas.

El director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, Rosalía Benítez y Rafael Ortíz, como comisarios de la exposición, y Guillermo Amaya, crítico de arte y autor del estudio crítico del catálogo de la muestra, han sido los encargados de presentar esta propuesta que puede visitarse hasta el próximo 21 de febrero de 2027 en el Centro Fundación Unicaja Cádiz.

La muestra se plantea como un recorrido por el trabajo de este creador, figura esencial en la renovación de la figuración española desde los años 70. Así, la exposición 'Guillermo Pérez Villalta. El laboratorio infinito' invita a descubrir la coherencia y la inagotable capacidad inventiva de un creador que ha hecho de la curiosidad intelectual una forma de conocimiento, ha señalado Fundacion Unicaja.

En este sentido, ha añadido que la propuesta se concibe como una inmersión en el taller intelectual del artista, un espacio donde las ideas se transforman en formas, donde el dibujo antecede a la pintura, y donde la geometría dialoga con la intuición. Entre las piezas más destacadas se encuentran 'Interior con asunto místico (de las cosas transparentes)' y '(Autorretrato en interior número 2. Guillermo con 8 años en un lugar imaginario)', la obra más antigua de la muestra (1973).

Igualmente, han destacado la serie de esculturas y dibujos bajo el título 'Las Follyes de Imaginalia', resultado de un proyecto que el artista tenía en mente hace años: empezar a trabajar, desde su particular punto de vista y su especial iconografía, con el gremio de orfebres, repujadores, torneros, plateros y otros artesanos que se dedican de forma casi exclusiva al arte religioso.

El recorrido se concibe como un paseo reflexivo, entre lo más representativo de uno de los artistas más importantes y polifacéticos del arte español de las últimas décadas, intentando recoger también rarezas y singularidades. A partir de dicha premisa, intentando abarcar el máximo posible de su amplio abanico de temáticas, iconografías y recursos, la muestra se divide en cinco secciones que agrupan sus obras por familias y sintonía en ellas.

Según la Fundación Unicaja, se articula así un discurso que, comenzando por el concepto o agrupación denominada 'Sala fantástica', habitado por esculturas relativas a los cuatro elementos y la serie 'Las Follyes de Imaginalia', da paso a los titulados 'Las arquitecturas del agua', 'Dentro y fuera', 'Geométrica' y 'Variaciones'. Secciones que, siguiendo un criterio que va mucho más allá de lo cronológico, muestran el amplio universo creativo de Pérez Villalta, donde rigor intelectual y libertad creativa se fusionan. Capítulos que evidencian el lenguaje propio e inconfundible de una obra única de una riqueza iconográfica exuberante.

Además, Fundación Unicaja ha organizado un programa de actividades paralelas para profundizar en la figura de Guillermo Pérez-Villalta que incluye charlas, encuentros, una mesa redonda con artistas, una experiencia inmersiva con música en directo, además de visitas y talleres para público infantil y familiar.

Rosalía Benítez, codirectora de la Galería Rafael Ortiz y comisaria de la exposición, abre la programación este jueves con una conversación abierta sobre el pensamiento y trayectoria de Guillermo Pérez-Villalta con el crítico de arte, comisario y periodista Guillermo Amaya. La programación continúa el 30 de octubre con una experiencia inmersiva con música en directo a cargo del flautista barroco Rafael Ruibérriz de Torres, que invita a descubrir la obra de Guillermo Pérez Villalta a través del diálogo entre pintura, geometría y música.

Por su parte, ya el 21 de noviembre, a las 11,00 horas, se ofrecerá una actividad dirigida al público infantil y familiar que propone descubrir la obra de Pérez Villalta a través de una visita participativa adaptada a los más pequeños. Posteriormente, en el espacio de taller, cada familia realizará una creación pictórica inspirada en la exposición, combinando diferentes formas, personajes y escenarios para construir un universo propio.

El 19 de diciembre, a las 11,00 horas, tendrá lugar 'Café con arte. Espacio de conversación en torno a la exposición de Pérez Villalta' con Jesús Barrera García. Tras una breve introducción a una selección de obras, los asistentes compartirán una conversación guiada alrededor de los principales temas que atraviesan la muestra, favoreciendo el intercambio de ideas, impresiones y diferentes formas de interpretar el arte contemporáneo.

La programación complementaria se clausurará el 20 de enero de 2027 a las 18,00 horas con una mesa redonda que reunirá a los artistas Guillermo Paneque, Pablo Sycet, Juan Suárez y Simón Arrebola en una conversación abierta en torno a la figura y el legado de Guillermo Pérez Villalta. Moderada por los comisarios y mediadores culturales Fran Bravo y María Caro, la sesión abordará cuestiones como la influencia de Pérez Villalta en el panorama artístico español, el diálogo entre tradición y contemporaneidad, la vigencia de la pintura y los procesos de creación artística.