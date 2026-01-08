Publicado 08/01/2026 17:14

Fundación Unicaja reúne en Almería a las voces de la generación millenial en la segunda edición de 'La Poesía Ahora'

Participantes en la segunda edición del ciclo 'La Poesía Ahora', en Almería. - UNICAJA

La Fundación Unicaja ha puesto en marcha la segunda edición del ciclo 'La Poesía Ahora', que reunirá en Almería a destacados autores de la poesía contemporánea durante este mes de enero y hasta marzo.

El programa convertirá a la ciudad en epicentro de la poesía contemporánea con encuentros, lecturas y debates en torno al género junto a algunos de los escritores más relevantes de la generación millennial, entre ellos Sabina Urraca, Mario Obrero, Azahara Alonso, Sara Barquinero, Layla Martínez, Munir Hachemi, Diego Garrocho, Júlia Peró, Annët Batlles y Sofía Crespo Madrid.

Todos los encuentros tendrán lugar a las 19,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, según ha indicado la entidad en una nota.

La filósofa y poeta Azahara Alonso y la escritora y editora Sabina Urraca inaugurarán el ciclo el jueves 15 de enero con un encuentro que abordará la escritura como placer, moderado por la escritora y directora artística del ciclo Luna Miguel.

El ciclo continuará el jueves 29 de enero con la conferencia 'Poemas para chicxs listxs' a cargo de la filósofa Sara Barquinero en la que abordará la importancia de la poesía en la novela de campus. La ponencia estará moderada por la escritora y crítica Sara Jiménez.

El jueves 12 de febrero tendrá lugar un encuentro entre la escritora y traductora Munir Hachemi y la editora y escritora Layla Martínez bajo el título 'La poesía es una casa vacía'. Moderado por la profesora Isabel Giménez Caro, abordarán el peso del terror y de la fantasía en la escritura poética.

'Amar en todas las lenguas' es el título de la conversación que mantendrán el jueves 19 de febrero el poeta Mario Obrero y el filósofo Diego S. Garrocho, moderada por la profesora Raquel F. Cobo, en la que se tratará la idea de nacionalidad a través de la poesía española.

El ciclo finalizará el jueves 12 de marzo con el encuentro 'Fiesta poética: ¿Es ternura o es locura?' en el que participarán las tres jóvenes poetas Annët Batlles, Sofía Crespo y Júlia Peró, moderado por la también poeta Carmen Nollet.

Con esta iniciativa, Fundación Unicaja consolida la programación de actividades de su centro sociocultural en Almería a través de la organización de encuentros con autores de renombre que acerquen al público nuevas expresiones artísticas y actividades de fomento de la lectura.

