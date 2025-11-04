El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz, durante la firma de un acuerdo - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja se suma al proyecto deportivo y social del Málaga Club de Fútbol como nuevo patrocinador de la temporada 2025/2026. El presidente de la Fundación, José M. Domínguez, y el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz, han firmado este martes este acuerdo de colaboración en el estadio de La Rosaleda.

En el acto también han estado presentes el director general de Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el director general del Málaga Club de Fútbol, Kike Pérez.

Esta alianza tiene como objetivo fortalecer los lazos entre ambas entidades e impulsar conjuntamente acciones para promover valores sociales, educativos y deportivos en la sociedad malagueña, fomentando la igualdad de oportunidades, el trabajo en equipo y la superación personal.

El acuerdo de colaboración contempla diversas líneas de actuación. Fruto de este convenio, se impulsará el primer equipo del Málaga CF Femenino y la Academia MCF.

Además, Fundación Unicaja participará en programas y acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) desarrollados por la Fundación Málaga CF dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión o con necesidades especiales y colaborará en proyectos formativos y de sensibilización vinculados a la educación en valores, la salud, la integración social y la promoción de hábitos de vida saludables, han indicado en un comunicado.

El apoyo al equipo blanquiazul se enmarca en el interés de la Fundación Unicaja en el fomento del deporte como herramienta de inclusión, educación y desarrollo personal, así como con el apoyo a instituciones que contribuyen al progreso social y cultural de Málaga y su entorno. La Fundación tiene una trayectoria de apoyo ininterrumpido al deporte, tanto de élite como de base, desde hace medio siglo.

El Málaga CF es el club representativo de la provincia de Málaga en el fútbol nacional. El equipo, que en la actualidad milita en la competitiva LaLiga Hypermotion, cuenta con 26.600 abonados y una lista de espera aproxima de 17.000 solicitudes.

El Málaga, en sus dos denominaciones (CD Málaga y Málaga CF), ha militado un total de 37 temporadas en Primera División y 41 en Segunda. Esta suma le alzan como uno de los principales referentes en el fútbol español.