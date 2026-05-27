Archivo - Fundalogy apoya a la startup Owo y su sistema háptico para sentir en entornos virtuales. - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Fundalogy ha informado de su respaldo a OWO, una startup que ha desarrollado y patentado a nivel mundial un sistema háptico que permite a los usuarios sentir las sensaciones físicas en su cuerpo, mejorando la inmersión y el aprendizaje cognitivo.

La sociedad para impulsar proyectos emprendedores de impacto social de la Fundación Unicaja apoya a esta empresa malagueña del sector Ed Tech que promueve la accesibilidad al mundo digital para personas con diferentes capacidades, fomentando el desarrollo de experiencias inclusivas en la industria gaming.

Así lo han informado desde Fundación Unicaja en una nota, en la que han señalado que el director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de OWO, José Fuertes, han firmado el acuerdo por el que Fundalogy será parte del impulso financiero para el crecimiento de esta empresa, que transforma el mundo virtual en real a través del sentido del tacto.

El sistema de OWO se basa en una tecnología de pulsos eléctricos que combina realidad extendida (XR), inteligencia artificial, computación espacial y simulación avanzada para generar sensaciones físicas realistas, localizadas y controladas, que sirvan para operaciones tácticas, entornos educativos y experiencias XR comerciales.

Owo aporta una tecnología que convierte el tacto en un lenguaje universal, democratizando el acceso a experiencias digitales y con impacto directo en ámbitos como la inclusión digital, la rehabilitación física, la salud mental, la educación profesional o el envejecimiento activo.

Por ello está destinada a ONG y entidades de inclusión, universidades y centros de formación, agencias de innovación, hubs tecnológicos y fondos de impacto, Con esta inversión, Fundalogy refuerza su apuesta por proyectos con fuerte base tecnológica, impacto social medible y capacidad para transformar la sociedad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.