Inicia la temporada de campamentos de la Fundación Unicaja con Campus Nieve

Fundación Unicaja arranca la temporada de sus campamentos con el inicio de Campus Nieve en la estación de esquí granadina de Sierra Nevada. Desde este domingo y hasta el próximo jueves, 26 de febrero, un centenar de jóvenes participarán en una nueva edición de esta iniciativa que combina la práctica deportiva de esquí, snowboard y patinaje sobre hielo con veladas y actividades de convivencia.

Tal y como ha emitido la entidad en una nota, la nieve es la protagonista de esta propuesta de ocio en la que los jóvenes, con edades entre siete y 16 años, tendrán la oportunidad de aprender y perfeccionar sus habilidades en los deportes de invierno en la nieve de la mano de monitores especializados.

Además de las clases en pista, los participantes también disfrutarán durante esta semana de actividades complementarias y lúdicas como descensos en trineos, donuts, bicis de nieve, patinaje sobre hielo, yincanas y veladas nocturnas con juegos de animación organizados por los monitores.

Así, el Campus Nieve de la Fundación Unicaja vuelve a consolidarse "como una de las mejores ofertas juveniles de ocio en invierno gracias a su privilegiada ubicación a 2.100 metros de altitud" en la localidad granadina de Monachil, en el entorno de Sierra Nevada. Esta combina la práctica deportiva en la nieve con "valores fundamentales como la convivencia, el respeto, la autonomía personal y el trabajo en equipo".

'ACTIVA TU MODO VACACIONES'

Bajo el lema 'Activa tu modo vacaciONes', en esta nueva edición la Fundación Unicaja oferta este año cerca de 7.000 plazas para sus siete campamentos, en concreto, Campus Nieve (Granada), Sabinillas, Baloncesto (Málaga), Náutico (El Puerto de Santa María, Cádiz), Ronda, English Camp y Tech&Play Camp (Ronda, Málaga).

Según la entidad, en su interés en promover la formación integral de niños y jóvenes, la institución celebra cada año sus Campus, en los que la práctica deportiva y el ocio van unidos al fomento de hábitos que favorecen la educación a través de un concepto de salud dinámica y actitud creativa.

Además, dentro del compromiso con la sostenibilidad, los Campus Fundación Unicaja ofrecen una programación con propuestas ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), presentes tanto en el diseño de las actividades como en los procesos de gestión del proyecto.