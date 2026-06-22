María Tausiet aborda el miércoles la historia de las emociones en la Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz

María Tausiet e Ignacio María Gómez, próximos nombres de la Terraza de la Fundación Unicaja en Cádiz. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Literatura y música protagonizan esta semana la agenda cultural de la Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz, empezando con la presencia de la historiadora María Tausiet este miércoles 24 de junio, quien dará una charla sobre la historia de las emociones a partir de su último ensayo 'Formas de amar'.

Esta ponencia inaugura el ciclo 'Letras de altura', que abordará las grandes cuestiones de este tiempo a partir de las voces "más lúcidas" del pensamiento contemporáneo en España, a través de la literatura autobiográfica, la filología, la sociología, la psicología y la crítica cultural.

El viernes 26 de junio será el turno del músico Ignacio María Gómez, quien presentará un viaje sonoro donde su voz y su guitarra acompañadas del chelo de Isa Najem construirán un vínculo profundo entre los continentes sudamericano y africano.

Este concierto se enmarca en el ciclo 'Jóvenes Creadores en la Terraza', un espacio para la innovación y las nuevas sonoridades, que apoya el talento emergente y ofrece "una mirada fresca y sin complejos" al patrimonio musical, fusionando la raíz con la electrónica.

Ambas citas se desarrollarán a las 20,30 horas con entrada libre.

María Tausiet es una historiadora española, nacida en Zaragoza y doctorada por la Universidad de Zaragoza, especializada en el estudio de la brujería, la magia y las creencias religiosas en la España de la Edad Moderna.

Ha sido investigadora en el CSIC y profesora invitada en la Universidad de Virginia, además de colaborar en obras de referencia como 'La Encyclopedia of Witchcraft'.

Ignacio María Gómez, nacido en Bariloche (Argentina), es un músico, poeta y explorador sonoro que ha convertido el viaje en su forma de creación. Su música establece un puente entre Sudamérica y África, fusionando ritmos y armonías que resuenan con la profundidad de la memoria ancestral y la innovación contemporánea.

Su álbum 'Belesia', compuesto entre 2009 y 2019, es un viaje sonoro que combina mantras hipnóticos con una interpretación libre del folclore.

Ignacio estará acompañado por Isa Najem, violonchelista, laudista y compositor del archipiélago de Baréin, que mezcla la música clásica occidental con la clásica árabe y las tradiciones folclóricas del Golfo Pérsico.

Fundación Unicaja ha señalado que hasta el 26 de septiembre, La Terraza, con más de 400 metros cuadrados y vistas panorámicas de la ciudad de Cádiz, ofrecerá conciertos de flamenco, de jóvenes creadores, actuaciones de coplas de Carnaval, encuentros con figuras del pensamiento contemporáneo, conferencias sobre arquitectura y urbanismo y talleres lúdico-formativos para público familiar sobre astronomía, biología marina o arquitectura.