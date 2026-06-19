Más de un millar de personas de los CPA participan en una treintena de actividades en Sevilla en la 'Semana del Mayor'

Imagen de un momento de la celebración de la 'Semana del Mayor de Edufinet'. - UNICAJA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha celebrado durante el mes de junio su 'Semana del Mayor', en la que han participado este año más de un millar de beneficiarios de este colectivo, en 26 municipios de Sevilla y en la capital.

En el marco de esta iniciativa de educación financiera, dirigida de forma específica a personas mayores, con especial atención a las zonas rurales, se han desarrollado este año un total de 26 sesiones y dos representaciones teatrales, que Edufinet ha organizado en colaboración con la Junta de Andalucía, tal y como ha señalado la entidad bancaria en una nota de prensa.

El objetivo de este evento, celebrado desde el 2 hasta el 19 de junio y que vuelve a contar un año más con el apoyo de Funcas Educa, es impulsar y favorecer la inclusión financiera y digital de este segmento de la población, de una forma didáctica y práctica, especialmente en el entorno rural, con la utilización de juegos interactivos realizados por el equipo Edufinet.

Durante estas sesiones, de hora y media de duración cada una, se han trabajado primero, de forma sencilla y práctica, los principales conceptos relacionados con las finanzas digitales, la ciberseguridad y el uso seguro de la tecnología.

En esta parte inicial, los participantes han aprendido a proteger mejor su dinero, reconocer posibles estafas --incluidas aquellas elaboradas con inteligencia artificial--, navegar con más seguridad por Internet y utilizar los servicios digitales con mayor confianza y autonomía.

Para poner en práctica estos conocimientos, los docentes del equipo de Edufinet han elaborado una plataforma con varios juegos interactivos, pensados para favorecer el aprendizaje de forma dinámica, participativa y entretenida.

A través de estas actividades, los usuarios han podido reforzar lo aprendido, identificar situaciones de riesgo y mejorar sus habilidades para desenvolverse con mayor seguridad en entornos digitales.

Dentro de la programación de la 'Semana del Mayor', también se ha incluido este año, como novedad, la obra de teatro de educación financiera 'Las Cosas Fáciles', de la Compañía de Teatro Blanca Marsillach, que ha sido representada en Sevilla capital este viernes, 19 de junio, en dos funciones en horario matinal.

Esta propuesta escénica, con la que Edufinet lleva colaborando de forma continuada varios años, pone de relieve la relación que mantienen las personas mayores con la tecnología y las finanzas, así como la necesidad de potenciar su formación para garantizar la toma de decisiones financieras acertadas y contribuir a reducir su brecha digital.

Los mayores, colectivo prioritario En sus 20 años de trayectoria, el Proyecto Edufinet se ha caracterizado por ser uno de los programas de educación e inclusión financiera pioneros y de referencia en España, como resultado de su compromiso con la sociedad y en el ejercicio de su política de sostenibilidad.

Fruto de esta continua labor es su amplia red de colaboración, que engloba a una decena de organizaciones empresariales y 18 universidades, tal y como ha subrayado el citado comunicado.

Las personas mayores son "uno de los colectivos de principal interés para Edufinet, como lo demuestra el desarrollo en el tiempo de diversas actividades formativas (presenciales y online) específicamente dirigidas a ellos".

Entre estas acciones, además de su 'Semana del Mayor', destacan otras como las Jornadas de Educación Financiera para Mayores, así como el 'Proyecto Embajadores' de actuación, preferentemente, en el ámbito rural.