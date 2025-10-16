El periodista Toni Jiménez recibe el XXXIX Premio Fundación Unicaja de Artículos Periodísticos

El responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, entrega el Premio Fundación Unicaja de Artículos Periodísticos a Toni Jiménez - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ganador del XXXIX Premio Fundación Unicaja de Artículos Periodísticos, el periodista Toni Jiménez, ha recogido este jueves este galardón en un acto celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga.

El responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, ha sido el encargado de entregar el premio al comunicador valenciano, por su artículo 'Lope de Vega dijo la verdad', publicado en la sección 'Enfoque' de ABC en octubre de 2021.

El jurado de esta edición del premio ha seleccionado como ganador este artículo por "ser un trabajo que se distingue por su aportación a una de las figuras clave de la literatura española, Lope de Vega, a la que se acerca desde una esmerada investigación y una prosa cuidada que hace amena y placentera su lectura".

Toni Jiménez Picó (Turís, 1995) estudió Periodismo en la Universitat de València e inició su trayectoria profesional en Radio Valencia Cadena SER, para más tarde incorporarse a la delegación del periódico ABC en la Comunidad Valenciana, donde lleva desde 2019 cubriendo la información regional.

La Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España premió en 2021 uno de sus reportajes titulado 'La nueva huerta Valenciana' y publicado en la edición impresa nacional del periódico. En 2022 ganó el premio 'Periodista Revelación' de la Comunidad Valenciana.

A esta edición del Premio Fundación Unicaja de Artículos Periodísticos se han presentado un total de 52 textos, han señalado en un comunicado. El jurado ha estado compuesto en esta trigésimo novena edición del certamen por la directora de Comunicación de la Fundación Unicaja, Flor Gómez; el periodista de la sección de Cultura de El País, Jesús Ruiz; el periodista y ganador de la anterior edición del premio, Braulio Ortiz, y el gestor cultural, Mariano Vergara.

El Premio Fundación Unicaja de Artículos Periodísticos cuenta con una larga trayectoria desde su creación en 1983. Remunerado con 3.000 euros, es en su género uno de los más prestigiosos y consolidados del país. Su convocatoria responde al interés de la Fundación Unicaja por impulsar y fomentar sus vínculos con el mundo de la cultura, así como a su apuesta por la difusión de la creación y la obra periodística.

Además de este Premio, la institución también organiza el Premio Fundación Unicaja de Novela Fernando Quiñones, el Premio Fundación Unicaja de Relatos o el Premio Fundación Unicaja de Poesía. Autores de la categoría de Manuel Alcántara, premiado en 1998 por su artículo 'Aniversario'; Gonzalo Santonja, con 'Luz Adentro'; Manuel Tarancón, con 'Escribir: vocación, placer y suplicio'; o Guillermo Busutil, con 'Librerías & CIA', han sido algunos de los galardonados del veterano certamen, cuyo último ganador fue el escritor y periodista Braulio Ortiz por su artículo 'Linaje', publicado en Diario de Sevilla en agosto de 2020.