La revista eXtoikos del Instituto Econospérides analiza en su nuevo número los grandes desafíos de la economía actual - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La revista eXtoikos analiza en su nuevo número los grandes desafíos de la economía actual. La publicación, editada por el Instituto Econospérides con el impulso de la Fundación Unicaja, profundiza en su última edición en cuestiones como los principales fenómenos geopolíticos y sociales, el mercado del arte como activo financiero, el derecho corporativo o la competitividad.

El número 28 de la revista, correspondiente al ejercicio 2025, incluye cuatro artículos que, desde un enfoque multidisciplinar, abordan un amplio espectro temático, han indicado en un comunicado.

José Emilio Villena y Miguel González analizan en 'Retos socioeconómicos presentes y futuros' los principales fenómenos geopolíticos y sociales que configuran el panorama de creciente incertidumbre en la economía actual.

Por su parte, Desiree Arrizabalaga examina en 'El arte como activo en el sistema financiero global' el concepto de arte contemporáneo como activo financiero desde un enfoque cualitativo e interpretativo.

Junto a esto, Diego Fierro analiza las principales implicaciones legales, económicas y políticas para la competitividad europea tras la publicación del Informe Draghi en el artículo titulado 'El estado de la Unión Europea un año después del Informe Draghi'.

También del mismo autor se incluye el artículo 'Las externalidades positivas y la responsabilidad social corporativa en la carta de Warren Buffet en 1981' en la que se realiza un exhaustivo análisis de las implicaciones legales derivadas de la carta a los accionistas de Warren Buffet.

Además, la publicación incluye dos reseñas bibliográficas: Diego Fierro analiza el entramado jurídico que sustenta la denominada Silver Economy, identificando desafíos legales y aportando soluciones innovadoras a propósito de la publicación 'Silver Economy y su impacto en el Derecho desde una perspectiva transfronteriza'. José María López aborda el ascenso histórico de Estados Unidos a través de la publicación 'Capitalism in America: A History' de Alan Greenspan y Adrian Wooldridge. La revista se encuentra disponible para consulta y descarga a través de la página web https://www.extoikos.es/numero28.htm.

La revista eXtoikos es una revista digital para la difusión del conocimiento económico editada por el Instituto Econospérides. Creada en 2011 con carácter anual, reúne artículos científicos y académicos que abordan temáticas relevantes y actuales sobre la economía, así como reseñas de libros de autores especializados en la materia, contribuyendo al fortalecimiento del pensamiento crítico y al desarrollo del conocimiento disciplinar.

Por otro lado, el Instituto Econospérides es el servicio de estudios económicos de la Fundación Unicaja con el objetivo de habilitar un entorno para la generación, la gestión y la difusión del conocimiento económico. Entre sus fines se encuentra acercar la economía a los ciudadanos, contribuir a que éstos puedan disponer de una visión útil y razonada, y estimular a que adquieran un cierto grado de autonomía personal en su aproximación a los problemas económicos.