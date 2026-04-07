Rosario La Tremendita abre la tercera edición del ciclo 'Hondos Caminos del Flamenco' de la Fundación Unicaja en Málaga. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja pone en marcha la tercera edición del ciclo 'Hondos Caminos del Flamenco' que reunirá del 22 de abril al 25 de junio a artistas y expertos en el género en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga; y lo hace con la cantaora, compositora y multiinstrumentista de Triana Rosario La Tremendita, que abrirá el miércoles 22 de abril esta cita.

Este ciclo ofrecerá conciertos íntimos, conferencias y tertulias de la mano de artistas y expertos en el género, como Duquende, Lela Soto, La Kaíta, Luis Moneo, José del Tomate o Cancanilla de Málaga, entre otros, han informado desde la Fundación Unicaja a través de una nota.

Esta tercera edición del ciclo 'Hondos Caminos del Flamenco' combina la presencia de figuras fundamentales del flamenco como Rosario La Tremendita, El Pele o Duquende, con el protagonismo de cantaores y cantaoras fuertemente conectados con el concepto de herencia y la expresión personal, menos accesibles al gran público, como es el caso de Luis Moneo, La Kaíta, los hermanos Canela.

Como novedad, estarán representados en la programación artistas procedentes de Badajoz, Almería o Córdoba, que se complementarán con el factor malagueño, representado en la figura de Cancanilla de Málaga, así como en las dos actividades divulgativas, que estarán dedicadas a los gitanos de Málaga (en clave flamenca) y a la figura del aloreño Sebastián Muñoz 'El Pena'.

Con la dirección de Carlos Martín Ballester y coordinación de Mariano Vergara, esta iniciativa promueve el conocimiento sobre el flamenco y su historia en un espacio emblemático como el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, convirtiéndolo en escenario de actuación de figuras destacadas y espacio de reflexión y debate sobre este arte.

PROGRAMACIÓN

La programación arranca el miércoles 22 de abril con el concierto de la sevillana Rosario la Tremendita, cantaora de marcada personalidad y una de las máximas referencias en la actualidad. El jueves 23 de abril tendrá como protagonista al jerezano Luis Moneo, perteneciente a una de las dinastías del cante más destacadas del último medio siglo. Estará acompañado de la guitarra de Juan Manuel Moneo.

El miércoles 13 de mayo tendrá lugar una de las actividades más singulares del ciclo: la dedicada a Sebastián Muñoz 'El Pena Padre' en el 150 aniversario de su nacimiento. Habrá una audición de sus discos originales en un gramófono de época, y los especialistas Ramón Soler y Carlos Martín Ballester comentarán aspectos relacionados con su figura.

El 14 de mayo será el turno de La Kaíta, cantaora de Badajoz de gran expresividad y temperamento, que contará con las guitarras de Miguel Vargas (acreedor de un sello único en el acompañamiento de los cantes extremeños) y Juan Vargas.

Asimismo, han precisado que el 27 de mayo llega el turno de dos de los hijos de Canela de San Roque: José Canela y Fernando Canela. Dignos herederos de su estirpe flamenca y de las formas flamencas del Campo de Gibraltar, manifiestan sensibilidades distintas y complementarias. Estarán acompañados a la guitarra por el malagueño Rubén Lara.

El día siguiente, el jueves 28 de mayo el ciclo pone la mirada en Jerez, con la voz de una joven cantaora que cuenta ya con una interesante trayectoria: Lela Soto. Proviene igualmente de una de las familias más destacadas del último siglo y, además de honrar su herencia, logra aportar matices nuevos a su propuesta. Contará con la guitarra de lujo del, también jerezano, Diego del Morao.

El 10 de junio tendrá lugar la conferencia 'Los gitanos flamencos de Málaga' a cargo Rafael Ruiz, factótum y consiliario de la Peña Juan Breva; mientras que el jueves 11 el cante malagueño se hará presente en la figura de Cancanilla de Málaga, cantaor de amplios conocimientos y gran personalidad, que contará con la fiel guitarra de acompañamiento del, también malagueño, Chaparro.

El miércoles 24 de junio la guitarra de concierto cobrará protagonismo con la presencia del almeriense José del Tomate, hijo de Tomatito y uno de los guitarristas jóvenes más singulares y acreditados de la actualidad. Finalmente, el ciclo concluirá el 25 de junio con el cante de Duquende, referencia absoluta tras una larga carrera en solitario y, previamente, junto a Paco de Lucía. Estará acompañado al toque por Julio Romero.

Todas las actividades se desarrollarán a las 20.00 horas. Las entradas para los conciertos están ya a la venta en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares y a través de www.unientradas.es. La asistencia a las conferencias es libre hasta completar aforo, han finalizado.