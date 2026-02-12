Un total 36 agrupaciones competirán en el XLVII Concurso Fundación Unicaja de Coplas del Carnaval de Cádiz

La chirigota del Yuyu será una de las participantes en el XLVII Concurso Fundación Unicaja. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja celebra un año más el Carnaval de Cádiz con la XLVII edición de su tradicional concurso de coplas, que arranca el próximo lunes con las actuaciones de un total de 36 agrupaciones durante los días 16, 17 y 18 de febrero en el tablao de la céntrica Plaza de San Agustín.

Según ha indicado la Fundación Unicaja en nota, 15 chirigotas, once comparsas y diez coros pasarán por el escenario de la institución para competir en este certamen, el más veterano de la capital. Asimismo, ha señalado que el certamen vuelve a batir récord de participación, demostrando que la trayectoria, veteranía y solidez del concurso suscita gran interés entre los carnavaleros. El jurado anunciará el próximo 19 de febrero el nombre de los grupos ganadores.

Por su parte, las siete agrupaciones seleccionadas actuarán el viernes 20 de febrero a partir de las 20,00 horas, poniendo el broche de oro al certamen en una velada en la que también se entregarán los galardones.

El certamen repartirá 18.000 euros entre las mejores agrupaciones de coros, chirigotas y comparsas, estableciéndose un primer premio de 3.000 euros y un segundo premio de 2.000 euros para las mejores agrupaciones de las modalidades a concurso. El jurado valora la letra, la música y la interpretación realizada por cada una de las agrupaciones.

Asimismo, un año más se establece el Premio 'Bartolomé Llompart' que premiará a la agrupación, ya sea coro, chirigota o comparsa, que mejor conecte mejor con el público asistente y el humor gaditano.

La Fundación Unicaja ha recordado que lleva cerca de medio siglo apoyando esta tradicional fiesta mediante la organización de este concurso, que tiene como objetivo fomentar la conservación y el mantenimiento de las tradiciones populares, así como impulsar las actividades culturales.